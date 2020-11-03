«Реал» едва не прошляпил победу над «Интером»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, стартовала программа 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которой путевки в 1/8 финала оспаривают 32 клуба, в том числе полпреды Украины — «Шахтер», потерпевший первое поражение в турнире, и «Динамо», которое в среду сыграет на поле «Барселоны». В восьми поединках игрового дня было забито 35 мячей (в среднем — 4,37 мяча за матч)!

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Группа В

«Шахтер» (Украина) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 0:6 (Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17, в свои ворота, Бенсебаини, 44, Штиндль, 65).

«Мы не существовали как команда, — заявил после самого крупного в истории домашнего поражения команды в еврокубках главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру. — Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов! В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая две недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат — это унижение для нас. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить".

«Реал» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:2 (Бензема, 25, Серхио Рамос, 33, Родриго, 80 — Мартинес, 35, Перишич, 68).

На поединок в пригород Мадрида команда Антонио Конте, в свое время блиставшего вместе с наставником «Реала» Зинедином Зиданом в футболке «Ювентуса», прибыла, имея в активе лишь одну победу в шести последних встречах, да еще без травмированного форварда-гренадера Ромелу Лукаку.

Ничего хорошего не сулило гостям с Апеннинского полуострова и начало матча на стадионе имени Альфредо ди Стефано, когда «Реал» усилиями Карима Бензема и Серхио Рамоса (100-й гол защитника в футболке мадридского гранда и 55-й — головой!) повел в счете 2:0.

Только вот аргентинец Лаутаро Мартинес один мяч отыграл еще до перерыва, а во втором тайме Иван Перишич, казалось, лишил прижатую к стенке турнирной ситуацией команду Зидана первой победы в Лиге чемпионов. Но на 80-й минуте вышедший на замену Родриго все же принес Королевскому клубу 3 очка.

Положение команд: 1. «Боруссия» — 5 очков; 2. «Шахтер» — 4; 3. «Реал» — 4; 4. «Интер» — 2.

Группа А

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия) — 2:6 (Бериша, 4, Окугава, 66 — Левандовски, 21, с пенальти, 88, Кристенсен, 44, в свои ворота, Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2).

Из-за террористического акта, совершенного накануне в Вене, австрийский клуб отменил все развлекательные активности, связанные с игрой против действующего обладателя трофея «Баварии». Даже после гола футболиста «Зальцбурга» Бериши уже на 4-й минуте на стадионе не включали традиционную музыку. Впрочем, как и после точных ударов Левандовски (двух), Окугавы, Боатенга, Сане, Эрнандеса и «самострела» Кристенсена.

«Бавария» увеличила свою победную серию в Лиге чемпионов до 14 (!) поединков.

«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 1:1 (Ан. Миранчук, 25, с пенальти — Хименес, 17).

В ходе поединка в Москве произошел курьезный эпизод. На 24-й минуте форвард испанского клуба Луис Суарес, сделавший блестящую карьеру в «Ливерпуле» и «Барселоне», получил желтую карточку за то, что… подошел к монитору, на котором судья просматривал видеоповтор через систему VAR. Неспортивное поведение. Кстати, знаменитый уругваец целых пять лет не забивает в гостевых поединках Лиги чемпионов — 23 матча подряд!

Положение команд: 1. «Бавария» — 9; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Локомотив» — 2; 4. «Зальцбург» — 1.

Группа С

«Манчестер Сити» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:0 (Торрес, 12, Жезус, 81, Жоау Канселу, 90).

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и, отыграв всю встречу, помог команде Хосепа Гвардиолы отпраздновать третий подряд успех в турнире.

«Порту» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 3:0 (Марега, 4, Сержиу Оливейра, 28, с пенальти, Диас, 69). На 10-й минуте Пайет («Марсель») не реализовал пенальти.

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 9; 2. «Порту» — 6; 3. «Олимпиакос» — 3; 4. «Марсель» — 0.

Группа D

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:2 (Дрейер, 18 — Антони, 1, Тадич, 13).

Несмотря на то, что чемпион Нидерландов прибыл в Данию без нескольких заразившихся коронавирусом футболистов, команда Эрика тен Хага увезла со стадиона «Мидтьюлланда» победу, забив первый мяч уже на… 48-й секунде встречи.

Кстати, «Аякс» забил 700-й мяч в Кубке европейских чемпионов. Ранее подобное удавалось всего пяти командам: «Реалу» (1158), «Барселоне» (1127), «Баварии» (982), «Ювентусу» (814) и «Ливерпулю» (718).

«Аталанта» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:5 (Диогу Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49).

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский вступил в игру на 63-й минуте, когда «Ливерпуль» уже подсчитывал премиальные за победу в Бергамо.

Кстати, португалец Диогу Жоту стал девятым в истории игроком мерсисайдского клуба, которому покорился хет-трик в Кубке чемпионов. Всего же на счету форварда 9 голов в 10 матчах за «Ливерпуль»! Неплохо так, согласитесь, влился новичок в команду Юргена Клоппа.

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 9; 2. «Аякс» — 4; 3. «Аталанта» — 4; 4. «Мидтьюлланд» — 0.

В среду, 4 ноября, в Лиге чемпионов сыграют: группа Е — «Челси» (Англия) — «Ренн» (Франция), «Севилья» (Испания) — «Краснодар» (Россия); группа F — «Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); группа G — «Барселона» (Испания) — «Динамо» (Украина), «Ференцварош» (Венгрия) — «Ювентус» (Италия); группа Н — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть в прямой трансляции матч «Барселона» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Реал»

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