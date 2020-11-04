Марадоне удалили гематому из головного мозга

Легенда мирового футбола Диего Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, успешно перенес в клинике Olivos в Буэнос-Айресе операцию по удалению тромба в головном мозге, сообщил его личный врач Леопольд Луке, который сам находился у операционного стола.

«Спустя полтора часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел. Марадона бодрствует и сможет поправиться», — приводит слова Леопольда Луке tn.com.ar.

Как известно, чемпион мира, возглавляющий ныне команду «Химнасия и Эсгрима», был помещен в больницу в Ла-Плате 2 ноября. Чтобы положить конец многочисленным слухам и предположениям, личный врач экс-футболиста заявил, что госпитализация легенды не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью. С помощью компьютерной томографии у Диего была обнаружена субдуральная гематома (скопление крови между твердой оболочкой головного мозга и самим мозгом, которое может вызывать судороги или эпилепсию), и было принято решение об операции.

Прокомментировал ситуацию с Диего Марадоной и его друг и менеджер Стефано Чечи.

«Гематома мозга вызвана травмой. Должно быть, Диего ударился головой и не осознал этого. Это могло произойти из-за таблеток от бессонницы, которые он принимает. Медики сказали, что операция не очень опасная.

Марадона был подавлен в последние дни, к этому еще добавилась анемия. Его организм в течение многих лет подвергался испытаниям из-за его образа жизни, а пандемия не улучшила и психологическое состояние Диего.

Он был заперт дома в течение нескольких месяцев, с ним были только повар и помощник. Марадона даже не виделся с семьей с начала пандемии.

Все верующие люди должны помолиться за него. Мы надеемся, что вскоре Диего преодолеет эту ситуацию", — заявил Стефано Чечи в интервью Radio Kiss Kiss.

Кстати, во время операции Марадону у ворот клиники поддерживали десятки поклонников его таланта. «Кто любит, не забывает, сила, D1OS», «Без Бога нет храма», — гласили надписи на транспарантах. Когда же врач Марадоны вышел к фанатам и сообщил, что все в порядке, на улице начались празднования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона был задержан полицией.

Фото EFE

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