Всего 5 секунд: в Сербии сыгран самый короткий матч в истории футбола

Матч 13-го тура четвертого по силе дивизиона чемпионата Сербии между команда «Врело Спорт» и «Спартак» (Льиг) смело может претендовать на статус самого короткого в истории футбола. С момента стартового свистка соперники отыграли всего… пять секунд (команда хозяев поля даже не успела дотронуться до мяча!), сообщает kurir.rs.

Дело в том, что в составе команды гостей на поле вышли лишь семь футболистов (минимально допустимое число игроков, чтобы поединок начался). Но едва футболисты «Спартака» разыграли мяч с центра поля, в их составе осталось на одну боевую единицу меньше, и рефери дал свисток об окончании матча.

Один из игроков гостевой команды, похоже, картинно симулировал травму и не оставил арбитру выбора.

В итоге «Спартаку» было засчитано техническое поражение — 0:3. А представляете, сколько бы голов набила местная команда семерым соперникам, если бы встреча продолжалась все 90 минут? А так и неявки на поединок нет и «всего» 0:3. Смекалистые ребята из Льига, согласитесь…

Кстати, любопытный факт. В этом «историческом» матче в составе «Врело Спорт» сыграл родной брат знаменитого футболиста «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича — Урош (бывший игрок «Аустрии», «Бреды», «Кошице», «Копенгагена», «Штурма», АПОЕЛа и «Карабаха»).

«Я закончу карьеру вместе с братом Урошем во „Врело“. Мы уже договорились. Крепкого здоровья», — заявил в прошлом году Неманья Матич, родившийся в селе Врело.

Урош и Неманья Матичи

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