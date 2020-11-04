УЕФА отстранил пресс-атташе «Карабаха» от футбола за призыв убивать армянских детей

Дисциплинарная инстанция УЕФА временно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, 30-летнего главу пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, призвавшего в своем посте в Facebook убивать армянских стариков, женщин и детей. Позже Европейский футбольный союз примет решение по существу дела (Федерация футбола Армении в связи с инцидентом требует исключить «Карабах» из еврокубков).

«Мы должны убить армян, — написал Нурлан Ибрагимов в соцсети. — Ребенка, женщину, старика — без разницы. Надо убить. Никакой жалости, никакого сострадания. Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей. Они это делают уже 120 лет.

С ними не получится говорить по закону. Турция сколько лет пробовала, не получилось. Наконец поняли, когда поговорили на их языке. Так должны убить, чтобы не осмеливались наносить удары по Барде, Гяндже и по другим нашим территориям. Чтобы знали, что если убьют одного из нас, то мы убьем 100. Мы должны убить. Пусть никто не говорит со мной о милосердии, о том, что не нужно уподобляться им.

Огонь родителя, похоронившего ребенка в Гяндже или Барде, нельзя погасить, сравнивая с их горем. До последнего человека должны убить. До последнего".

В свою очередь, футбольный клуб «Карабах», выступающий в групповом турнире Лиги Европы, пообещал применить к своему пресс-атташе, удалившему позже свой скандальный пост из соцсети, меры дисциплинарного характера.

Напомним, что чемпион Азербайджана «Карабах», ранее получивший от УЕФА выговор за воинское приветствие на матче ЛЕ, в двух стартовых поединках не набрал ни одного очка, проиграв «Маккаби» из Тель-Авива (0:1) и «Вильярреалу» (1:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион Европы Татул Арутюнян погиб в боях в Нагорном Карабахе.

Фото Facebook

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter