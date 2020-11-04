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Спорт

«В Питере — пить!»: Ракицкого обвинили в нарушении режима и пропуске тренировок «Зенита»

17:03 4 ноября 2020
Ярослав Ракицкий

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, в январе прошлого года перешедший в «Зенит» за 10 млн евро, нарушает спортивный режим и пропускает тренировки российского клуба, сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».

«Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и игнорировать слова с предупреждениями Семака (главный тренер „Зенита“. — Авт.) о вреде его пагубных привычек. Защитник пропускает тренировки, а иногда его нахождение неизвестно руководству клуба», — сказано в сообщении.

«Извините, что плохо играю», — так уж совпало, написал совсем недавно Ярослав Ракицкий в Instagram под публикацией официальной страницы «Зенита» с его фото (в 66 матчах за питерский клуб защитник забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу).

Кстати, еще в 2017 году портал «Чемпион» опубликовал скан контракта Ракицкого с «Шахтером», в котором согласовано снижение зарплаты на 75%, в случае, если игрока поймают на употреблении алкоголя (не менее 0,2 промилле) и наркотиков. Защитник был обязан сдать анализ крови на содержание алкоголя при первом требовании донецкого клуба. Отказ от экспертизы означал бы нарушение соглашения.

Напомним, что за 16 лет, проведенных в «Шахтере», Ярослав Ракицкий семь раз становился чемпионом Украины, шесть раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной Украины защитник отыграл 54 поединка и забил пять мячей (принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016). В футболке «Зенита» украинец, зарабатывающий 2,5 млн евро в год, дважды стал чемпионом России, а также по разу — обладателем Кубка и Суперкубка страны-агрессора.

В среду, 4 ноября, «Зенит» проведет домашний матч Лиги чемпионов против итальянского «Лацио». Ярослав Ракицкий — в заявке россиян на игру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом году у Ярослава Ракицкого в Санкт-Петербурге родился сын.

Фото ФК «Зенит»

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