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Спорт

Бой Виталия Кличко возглавил пятерку самых кровавых в истории бокса

19:40 4 ноября 2020
Леннокс Льюис&nbsp;— Виталий Кличко

Поединок Виталия Кличко, победившего коронавирус, против британца Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003 года в Staples Center в Лос-Анджелесе и закончился поражением украинца (наш боксер вел по очкам, но был снят с боя из-за серьезного рассечения), возглавил пятерку самых кровавых в истории бокса по версии издания The Sportsman.

«Всего за 20 минут Виталий испытал столько боли и дискомфорта, сколько не испытывал на протяжении своей карьеры, — объяснили свой выбор составители рейтинга. — В третьем раунде крови было особенно много. Перед его началом легендарный тренер Льюиса Эмануэль Стюард дал своему подопечному установку пойти в открытую рубку, в результате которой у Кличко над левым глазом открылось рассечение, которое и решило исход боя. Виталий продолжал храброе сражение, но с каждой секундой на его лице появлялось все больше крови, что привело к досрочному завершению поединка после шестого раунда».

Кстати, после поединка Льюис пообещал предоставить реванш Кличко, но британец вскоре завершил карьеру, и реванш так и не состоялся.

Отметим, что в топ-5 самых кровавых боев The Sportsman включил также поединок Чака Вепнера и Сонни Листона (1970 год), вторую встречу Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997-й), дуэль Рокки Марчиано и Эзарда Чарльза (1954-й) и противостояние Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой по смешанным единоборствам Емельяненко — Исмаилов закончился кровавым нокаутом.

Фото Getty Images

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