«Ювентус» с выздоровевшим Роналду разгромил в гостях «Ференцварош»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 4 ноября, завершилась программа 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. На этот раз в восьми матчах было забито 27 мячей (в среднем — 3,38 за игру), что немного уступило первому игровому дню (35 мячей в восьми матчах, в среднем — 4,37 за поединок).

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Группа G

«Барселона» (Испания) — «Динамо» (Украина) — 2:1 (Месси, 5, с пенальти, Пике, 65 — Цыганков, 75).

«Ференцварош» (Венгрия) — «Ювентус» (Италия) — 1:4 (Боли, 90 — Мората, 7, 60, Дибала, 73, 81).

Португалец Криштиану Роналду, переболевший коронавирусом, вышел в стартовом составе «Ювентуса» впервые с 27 сентября. Для звездного нападающего это уже 18-й сезон подряд в самом престижном клубном турнире Европы — длиннее серия лишь у его экс-одноклубника по «Реалу» вратаря Икера Касильяса, 20 сезонов подряд игравшего в Лиге чемпионов.

Положение команд: 1. «Барселона» — 9 очков; 2. «Ювентус» — 6; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Группа E

«Челси» (Англия) — «Ренн» (Франция) — 3:0 (Вернер, 10, с пенальти, 41, с пенальти, Абрахам, 50). На 40-й минуте удален Далберт («Ренн»).

«Севилья» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:2 (Ракитич, 42, Эн-Несири, 69, 72 — Сулейманов, 17, Берг, 21, с пенальти). На 45+5-й минуте удален Хесус Навас («Севилья»).

Положение команд: 1. «Челси» — 7; 2. «Севилья» — 7; 3. «Краснодар» — 1; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (Ерохин, 32 — Кайседо, 82).

«Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 0:3 (Азар, 14, Холанд, 18, 32).

Положение команд: 1. «Боруссия» Д. — 6; 2. «Лацио» — 5; 3. «Брюгге» — 4; 4. «Зенит» — 1.

Группа H

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (Ба, 13, Вишча, 40 — Марсьяль, 43).

«Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1 (Нкунку, 42, Форсберг, 56, с пенальти — Ди Мария, 6). На 16-й минуте Ди Мария («ПСЖ») не реализовал пенальти. На 69-й минуте удален Гуйе («ПСЖ»), а на 90+5-й — Кимпембе («ПСЖ»).

Целая группа футболистов «ПСЖ» испытала шок накануне матча против «Лейпцига». Все дело в том, что игроки… застряли в лифте отеля в Лейпциге, и вынуждены были провести в заточении около часа, пока их не вызволили спасатели.

Pendant ce temps ya la moitié de léquipe du PSG bloquée dans un ascenseurpic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Данный инцидент, видимо, повлиял на моральное состояние футболистов. Несмотря на то, что парижане быстро открыли счет, волевую победу отпраздновали все же хозяева. Причем подопечные Томаса Тухеля доигрывали поединок вдевятером после удалений Гуйе и Кимпембе.

Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6; 2. «Лейпциг» — 6; 3. «ПСЖ» — 3; 4. «Башакшехир» — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» едва не упустил победу над «Интером», выигрывая по ходу матча в два мяча.

Фото uefa.com

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