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Спорт

Названо условие для проведения поединка Джошуа – Усик в 2021 году

9:47 5 ноября 2020
Александр Усик

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), который единогласным решением судей победил Дерека Чисору во втором для себя бою в новом дивизионе, совсем скоро может получить бой с обладателем поясов WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, комментируя дальнейшие планы своего подопечного. «Если Джошуа победит Кубрата Пулева (12 декабря. — Авт.), наша главная следующая цель — дважды подраться с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Если это невозможно, то мы рассмотрим обязательного претендента для Джошуа по линии WBO, которым является Усик. Я могу предсказать судебные разбирательства со стороны Деонтея Уайлдера и Шелли Финкеля по поводу боя с Фьюри. Но нам просто нужно заняться своим делом и не обращать ни на кого внимания. Мы всегда планировали, что Джошуа станет абсолютным чемпионом мира. Если он не будет боксировать с Фьюри, то весной или летом 2021 года подерется с Усиком», — приводит слова функционера ESPN.

Отметим, что ранее промоутер нашего соотечественника заявлял, что Джошуа придется отказаться от пояса WBO в том случае, если своим следующим оппонентом после Пулева он выберет Тайсона Фьюри, а не Александра Усика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-соперник Усика британец Тони Беллью назвал победу украинца над Чисорой «ограблением».

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