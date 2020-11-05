28.35 / 28.57 33.08 / 33.49
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская боец UFC поделилась жаркими фото с пляжного отдыха

11:12 5 ноября 2020
Марина Мороз

Боец смешанных единоборств 29-летняя украинка Марина Мороз, любящая представать в сексуальных образах, наслаждается отдыхом на пляжах Майами (штат Флорида, США). Наша соотечественница принимает солнечные ванные, делясь яркими фотографиями со своими подписчиками в Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Отметим, что свой последний бой в UFC украинка провела 14 марта, победив единогласным решением судей Майру Буэно Силву из Бразилии. А вот затем поединок нашей соотечественницы сорвался — 5 сентября Мороз должна была сойтись с американкой Монтаной Де Ла Росой, но бой не состоялся из-за проблем Марины с визой. Теперь следующей соперницей украинки станет Таила Сантос из Бразилии — поединок запланирован на 5 декабря в рамках турнира UFC Fight Night 185.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала идеальные формы на пляжных фотографиях.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Вооруженные сторонники Трампа

Вооруженные сторонники Трампа требуют остановить подсчет голосов: что происходит в США сейчас

ФЕЛИКС ИЛЯСЕВИЧ

Всегда ли требуется КТ для подтверждения пневмонии и основные симптомы COVID-19: рассказывает семейный врач

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон внезапно избавились от фото с детьми

Королева Елизавета и принц Гарри

Достал бабушку: королева Елизавета собирается лишить своего внука Гарри титула принца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер