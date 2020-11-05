Украинская боец UFC поделилась жаркими фото с пляжного отдыха

Боец смешанных единоборств 29-летняя украинка Марина Мороз, любящая представать в сексуальных образах, наслаждается отдыхом на пляжах Майами (штат Флорида, США). Наша соотечественница принимает солнечные ванные, делясь яркими фотографиями со своими подписчиками в Instagram.

Отметим, что свой последний бой в UFC украинка провела 14 марта, победив единогласным решением судей Майру Буэно Силву из Бразилии. А вот затем поединок нашей соотечественницы сорвался — 5 сентября Мороз должна была сойтись с американкой Монтаной Де Ла Росой, но бой не состоялся из-за проблем Марины с визой. Теперь следующей соперницей украинки станет Таила Сантос из Бразилии — поединок запланирован на 5 декабря в рамках турнира UFC Fight Night 185.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала идеальные формы на пляжных фотографиях.

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