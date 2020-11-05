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Спорт

Летающий защитник: футболист невероятным образом спас свою команду от гола

14:42 5 ноября 2020
Алекс Ролдан

Свидетелями чудесного спасения стали зрители поединка чемпионата американской MLS между клубами «Лос-Анджелес Гэлекси» и «Сиэтл Саундерз».

В первом тайме, при счете 0:0, голкипер гостей Штефан Фрай неудачно сыграл на выходе после подачи с углового, после чего соперник пробил головой по воротам. Казалось, что мяч уже летит под перекладину, но иного мнения был защитник «Саундерз» Алекс Ролдан, который при росте в 178 см исхитрился в прыжке головой достать до мяча и перевести круглого в перекладину, от которой тот отскочил в поле.

Отметим, что в дальнейшем команды все же обменялись забитыми мячами, и в итоге матч завершился результативной ничьей — 1:1. В турнирной таблице «Сиэтл Саундерз» занимает третье место в Западной конференции, а у «Лос-Анджелес Гэлекси» — третье место с конца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летнего вратаря «Динамо» Руслана Нещерета за подвиги в матче с «Барселоной» назвали «жемчужиной Луческу».

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