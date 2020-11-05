Летающий защитник: футболист невероятным образом спас свою команду от гола

Свидетелями чудесного спасения стали зрители поединка чемпионата американской MLS между клубами «Лос-Анджелес Гэлекси» и «Сиэтл Саундерз».

В первом тайме, при счете 0:0, голкипер гостей Штефан Фрай неудачно сыграл на выходе после подачи с углового, после чего соперник пробил головой по воротам. Казалось, что мяч уже летит под перекладину, но иного мнения был защитник «Саундерз» Алекс Ролдан, который при росте в 178 см исхитрился в прыжке головой достать до мяча и перевести круглого в перекладину, от которой тот отскочил в поле.

WOW



Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2020

Отметим, что в дальнейшем команды все же обменялись забитыми мячами, и в итоге матч завершился результативной ничьей — 1:1. В турнирной таблице «Сиэтл Саундерз» занимает третье место в Западной конференции, а у «Лос-Анджелес Гэлекси» — третье место с конца.

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