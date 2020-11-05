Умерла вдова Валерия Лобановского

В Киеве умерла Аделаида Лобановская, 21 октября отпраздновавшая 80-летний юбилей, — супруга легендарного футболиста и тренера киевского «Динамо» и сборной СССР, Героя Украины Валерия Лобановского.

Юрист по профессии, Аделаида Панкратьевна всю свою жизнь посвятила семье. Супруга была надежным тылом и главным вдохновителем для Валерия Васильевича, матерью его единственной дочери Светланы. «Всю жизнь рядом с Валерием Васильевичем была удивительная и преданная женщина — супруга Аделаида Панкратьевна, — рассказывал „ФАКТАМ“ администратор „Динамо“ Александр Чубаров, бок о бок проработавший с Лобановским почти два десятка лет. — Васильич носил одежду больших размеров, поэтому подобрать ее было нелегко. Мы даже спортивную экипировку для Лобановского специально заказывали. Но Аделаида Панкратьевна всегда находила для него самые лучшие вещи. Причем, как правило, обходилась без примерок. Покупала точь-в-точь. И, как говорится, по последнему писку моды».

Валерий Лобановский с супругой Аделаидой Панкратьевной

Несмотря на большую любовь к жене, Лобановский не делал никаких поблажек даже для нее во всем, что касалось футбола. «Аделаида Панкратьевна часто бывала на выездных играх. Но даже когда мы, к примеру, летели рейсовым самолетом, она сидела отдельно от команды. Исключение для жен футболистов Валерий Васильевич делал только, когда вся команда отдыхала в летнее межсезонье в Ялте. Хотя в декабре 1997-го на ничего уже не значащий для нас матч Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» динамовцы полетели со своими половинами. После той игры, когда мы проиграли со счетом 0:2, подходит ко мне Лобановский и говорит: «Ну что, ты убедился?..», — также вспоминал Александр Чубаров.

После Евро-1988 вместе с женой и дочерью Светланой

Напомним, что Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Таким образом, супруга пережила его на 18 лет…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла первая украинская чемпионка Олимпийских игр Нина Бочарова.

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter