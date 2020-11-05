Сборная Украины спасла матч против России в отборе на чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по гандболу стартовала в отборочном турнире на чемпионат Европы, который пройдет в 2022 году в Венгрии и Словакии.

Подопечные Сергея Бебешко встречались с олимпийскими чемпионами Сиднея-2000 и двукратными чемпионами мира — командой России. Причем, номинально домашний матч «желто-синие» проводили в Минске.

По ходу встречи наши ребята в основном были в роли догоняющих, лишь пару раз вырываясь вперед на один мяч. В концовке встречи подопечные Сергея Бебешко уступали в два точных броска, смогли сравнять счет, и сразу пропустили. На заключительную атаку «желто-синие» остались в меньшинстве, но все же смогли произвести результативный бросок — в итоге волевая ничья 27:27.

Отметим, что второй матч между соперниками пройдет уже через два дня, 7 ноября. Также в группе 3 вместе с Украиной и Россией выступают команды Чехии и Фарерских островов. Добавим, что напрямую на чемпионат Европы выйдут сборные, занявшие первые два места в восьми группах, а также четыре команды, имеющие лучшие показатели из ставших в своих квартетах третьими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская гандболистка Дарья Стеценко решила принять российское гражданство.

Фото EHF

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