«Хоть кто-то в семье с мячом на ты»: Зинченко показал забавное видео тренировки своих собак

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, сыгравший 24 августа свадьбу с журналисткой Владой Седан, не расстается с мячом даже вне футбольного поля и тренировочной базы.

Футболист показал в сети забавное видео, как его собаки — французские бульдоги Луи и Мия — играются во дворе с мячом. «Хоть кто-то в семье с мячом на ты», — иронично отметил Александр.

Напомним, что Зинченко пропустил октябрьские матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании из-за травмы. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Александр отыграл полный матч за «Манчестер Сити» против греческого «Олимпиакоса» и помог «горожанам» одержать убедительную победу — 3:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко на карантине тренируется с собаками.

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