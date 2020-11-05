«Заря» вновь потерпела разгромное поражение в Лиге Европы: видеообзоры матчей

В четверг, 5 ноября, состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

Группа G

«Заря» (Украина) — АЕК (Греция) — 1:4 (Кочергин, 81 — Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81).

«Заря»: Шевченко, Хомченовський (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Лунев (Назарина, 46), Кабаев (Гладкий, 59), Громов (Сайяманеш, 46).

После двух подряд поражений в стартовых турах «Заре» отступать было некуда. Это понимали и в самой команде, о чем говорил на предматчевой пресс-конференции наставник луганчан Виктор Скрипник. Вот только на деле получилось все далеко не так, как планировала «Заря». Пропустив уже в дебюте встречи, луганчане, как и в предыдущем домашнем матче с «Брагой», владели преимуществом, создавали моменты, которые «успешно» не реализовывали. В отличие от соперника, который смог четырежды отправить мяч в ворота хозяев, на что подопечные Виктора Скрипника смогли ответить лишь одним результативным ударом.

Отметим, что в составе АЕКа весь матч провел украинский защитник Дмитрий Чигринский, а еще один наш соотечественник полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут, будучи замененным при счете 3:0 в пользу своей команды.

«Лестер» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 4:0 (Ихеаначо, 21, 48, Прат, 68, Мэддисон, 78).

Положение команд: 1. «Лестер» — 9, 2. «Брага» — 6, 3. АЕК — 3, 4. «Заря» — 0.

Группа А

«Рома» (Италия) — «Клуж» (Румыния) — 5:0 (Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89).

«Янг Бойз» (Швейцария) — ЦСКА (Болгария) — 3:0 (Мамбимби, 2, 32, Сулеймани, 18).

Положение команд: 1. «Рома» — 7, 2. «Янг Бойз» — 4, 3. «Клуж» — 4, 4. ЦСКА — 1.

Группа В

«Рапид» (Австрия) — «Дандолк» (Ирландия) — 4:3 (Любичич, 22, Арасе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 — Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6).

«Арсенал» (Англия) — «Мольде» (Норвегия) — 4:1 (Хауген, 45+1, в свои ворота, Синьян, 62, в свои ворота, Пепе, 69, Уиллок, 88 — Эллингсен, 22).

Положение команд: 1. «Арсенал» — 9, 2. «Мольде» — 6, 3. «Рапид» — 3, 4. «Дандолк» — 0.

Группа С

«Славия» (Чехия) — «Ницца» (Франция) — 3:2 (Кухта, 16, 71, Сима, 43 — Гуири, 33, Ндойе, 90+3).

«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) — «Байер» (Германия) — 2:4 (Аколаце, 11, 25 — Бэйли, 5, 75, Дадья, 39, в свои ворота, Вирц, 88).

Положение команд: 1. «Славия» — 6, 2. «Байер» — 6, 3. «Ницца» — 3, 4. «Хапоэль» — 3.

Группа D

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:3 (Холдсон, 2, в свои ворота, Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 — Гонсалвеш, 24, в свои ворота, Камара, 25, Морелос, 51). На 19-й минуте удален Отаменди («Бенфика»).

«Лех» (Польша) — «Стандард» (Бельгия) — 3:1 (Скурас, 14, Исхак, 22, 48 — Лестьенн, 29).

Положение команд: 1. «Рейнджерс» — 7, 2. «Бенфика» — 7, 3. «Лех» — 3, 4. «Стандард» — 0.

Группа E

ПАОК (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1 (Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 — Захави, 21, с пенальти).

«Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2 (Эррера, 4, Суарес Харрис, 63).

Положение команд: 1. «Гранада» — 7, 2. ПАОК — 5, 3. ПСВ — 3, 4. «Омония» — 1.

Группа F

«Риека» (Хорватия) — «Наполи» (Италия) — 1:2 (Мурич, 13 — Демме, 43, Браут, 62, в свои ворота).

«Реал Сосьедад» (Испания) — АЗ (Нидерланды) — 1:0 (Порту, 58).

Положение команд: 1. «Наполи» — 6, 2. АЗ — 6, 3. «Реал Сосьедад» — 6, 4. «Риека» — 0.

Группа Н

«Милан» (Италия) — «Лилль» (Чехия) — 0:3 (Язиджи, 22, с пенальти, 55, 58).

«Селтик» (Шотландия) — «Спарта» (Чехия) — 1:4 (Гриффитс, 65 — Юлиш, 26, 45, 76, Крэйчи, 90).

Положение команд: 1. «Лилль» — 7, 2. «Милан» — 6, 3. «Спарта» — 3, 4. «Селтик» — 1.

Группа I

«Сивасспор» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0 (Османпаша, 11, Кайоде, 88).

Матч «Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) еще продолжается. Поединок начался с более чем часовой задержкой из-за неблагоприятных погодных условий.

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 6 (2 матча), 2. «Маккаби» — 6 (2), 3. «Сивасспор» — 3 (3), 4. «Карабах» — 0 (3).

Группа J

«Лудогорец» (Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия) —1:3 (Кешеру, 50 — Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Челсо, 62).

«Антверпен» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 0:1 (Эггенштайн, 55). На 68-й минуте удален Холланд (ЛАСК).

Положение команд: 1. «Тоттенхэм» — 6, 2. «Антверпен» — 6, 3. ЛАСК — 6, 4. «Лудогорец» — 0.

Группа K

«Фейеноорд» (Нидерланды) — ЦСКА (Россия) — 3:0 (Хапс, 63, Кокджу, 71, Геертрейда, 72).

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 1:0 (Атьемвен, 76). На 45-й минуте удален Тафернер («Вольфсбергер»).

Положение команд: 1. «Динамо» — 5, 2. «Вольфсбергер» — 4, 3. «Фейеноорд» — 4, 4. ЦСКА — 2.

Группа L

«Хоффенхайм» (Германия) — «Слован» (Чехия) — 5:0 (Даббур, 22, 30, Гриллич, 59, Адамян, 71, 76).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Гент» (Бельгия) — 2:1 (Канга, 12, Катай, 59 — Оджиджа-Офойе, 31).

В поединке принял участие лишь один украинец Яремчук, а два других наших соотечественника — Безус и Пластун — наблюдали за игрой с лавки запасных. Роман, к слову, записал на свой счет голевой пас на Оджиджу-Офойе в первом тайме, вот только избежать «Генту» поражения это не помогло.

Положение команд: 1. «Хоффенхайм» — 9, 2. «Црвена Звезда» — 6, 3. «Слован» — 3, 4. «Гент» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» минимально уступило на «Камп Ноу» каталонской «Барселоне» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК АЕК

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