Многократная украинская чемпионка мира и Европы впервые стала мамой в 36 лет

Легендарная украинская гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой.

Малыш, который стал первым ребенком для Анны, появился на свет в одном из роддомов США, где наша соотечественница постоянно проживает вместе с мужем — фитнесс-тренером Дмитрием. Радостным событием 36-летняя спортсменка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру в художественной гимнастике с 1999-го по 2009-й Бессонова завоевала четыре «золота» на чемпионатах мира, трижды стала чемпионкой Европы и стала бронзовым призером на Олимпийских играх в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская биатлонистка Юлия Журавок беременна.

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