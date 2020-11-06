Пловец просчитался на дистанции и едва не лишился «золота» престижных соревнований
Литовский пловец вольного стиля Данас Рапшис вполне мог остаться без золотой медали на престижных соревнованиях International Swimming League, проходивших в Будапеште.
Рапшис уверенно лидировал на дистанции, но, проплыв 350 метров из 400 положенных, остановился, посчитав, что заплыв завершен. К счастью для литовца, представители его команды вовремя подсказали ему, что необходимо преодолеть еще 50 метров, и Данас продолжил заплыв, в итоге опередив на финише американца Зейна Гроте на 0,1 секунды.
Hey Hey, it's not over yet!!!— Evandro Martins F. MD (@evandrofilhobr) November 6, 2020
The most incredible win in ISL 2020! danas. rapsys won in 400M Freestyle even though he stopped 50 meters before the real finish of the race. pic.twitter.com/9HYkEVLHsy
Отметим, что украинский пловец Михаил Романчук, выступая за итальянскую команду Aqua Centurions, в предыдущем туре соревнований завоевал «бронзу» на аналогичной дистанции, при этом со временем 3:39,63 сек установив рекорд Украины.
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