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Спорт

Пловец просчитался на дистанции и едва не лишился «золота» престижных соревнований

13:10 6 ноября 2020
Данас Рапшис

Литовский пловец вольного стиля Данас Рапшис вполне мог остаться без золотой медали на престижных соревнованиях International Swimming League, проходивших в Будапеште.

Рапшис уверенно лидировал на дистанции, но, проплыв 350 метров из 400 положенных, остановился, посчитав, что заплыв завершен. К счастью для литовца, представители его команды вовремя подсказали ему, что необходимо преодолеть еще 50 метров, и Данас продолжил заплыв, в итоге опередив на финише американца Зейна Гроте на 0,1 секунды.

Отметим, что украинский пловец Михаил Романчук, выступая за итальянскую команду Aqua Centurions, в предыдущем туре соревнований завоевал «бронзу» на аналогичной дистанции, при этом со временем 3:39,63 сек установив рекорд Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-кратный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс страдает от депрессии из-за коронавируса.

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