Пловец просчитался на дистанции и едва не лишился «золота» престижных соревнований

Литовский пловец вольного стиля Данас Рапшис вполне мог остаться без золотой медали на престижных соревнованиях International Swimming League, проходивших в Будапеште.

Рапшис уверенно лидировал на дистанции, но, проплыв 350 метров из 400 положенных, остановился, посчитав, что заплыв завершен. К счастью для литовца, представители его команды вовремя подсказали ему, что необходимо преодолеть еще 50 метров, и Данас продолжил заплыв, в итоге опередив на финише американца Зейна Гроте на 0,1 секунды.

Hey Hey, it's not over yet!!!



The most incredible win in ISL 2020! danas. rapsys won in 400M Freestyle even though he stopped 50 meters before the real finish of the race. pic.twitter.com/9HYkEVLHsy — Evandro Martins F. MD (@evandrofilhobr) November 6, 2020

Отметим, что украинский пловец Михаил Романчук, выступая за итальянскую команду Aqua Centurions, в предыдущем туре соревнований завоевал «бронзу» на аналогичной дистанции, при этом со временем 3:39,63 сек установив рекорд Украины.

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