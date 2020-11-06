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Спорт

УЕФА почтил память Жванецкого его цитатой

20:14 6 ноября 2020
Михаил Жванецкий

Память сатирика Михаила Жванецкого, который умер в пятницу, 6 ноября, почтил Союз европейских футбольных ассоциаций, более известный как УЕФА. В Twitter-аккаунте этой организации разметили его известную цитату, посвященную футболу.

УЕФА опубликовал фото Жванецкого и его фразу: «Чтобы они так играли, как пьют нашу кровь». Это цитата из «Монолога болельщика», который стал известен в исполнении Романа Карцева.

«ФАКТЫ» предлагают вспомнить и другие яркие цитаты сатирика Михаила Жванецкого, которых было множество в его продолжительной творческой карьере: все они — меткие, лаконичные и точно отображают действительность.

Напоминаем, «ФАКТЫ» сделали интервью с Михаилом Жванецким, которое, судя по всему, оказалось для него последним в жизни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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