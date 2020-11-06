«Колос» обыграл на выезде «Днепр-1»

В пятницу, 6 ноября, матчем в Днепре стартовала программа 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

9-й тур

6 ноября (пятница)

«Днепр-1» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Селезнев, 24, с пенальти, Смирный, 58).

«Днепр-1» в нынешнем сезоне зарекомендовал себя далеко не домашней командой, выиграв лишь один из пяти сыгранных матчей на «Днепр-Арене». Подтвердилось эта не самая приятная тенденция для подопечных Игора Йовичевича и в поединке с «Колосом». Хозяева владели преимуществом, нанесли в два раза больше ударов по воротам соперника, но коваливцы более бережно отнеслись к своим моментам. Открыл счет 35-летний нападающий Евгений Селезнев, который забил свой 114-й гол в отечественном чемпионате и стал еще ближе к лидирующим в историческом реестре бомбардиров Реброву и Шацких (у обоих — по 123 мяча в активе). Закрепить свое преимущество гости могли в самом начале второго тайма, когда Селезнев точно пробил головой, но арбитр после просмотра VAR взятие ворот отменил из-за офсайда у нападающего. Правда, коваливцы вскоре таки добились своего, когда Смирный точным ударом завершил быструю контратаку команды.

В итоге, до финального свистка счет больше не менялся. Таким образом, коваливцы прервали серию с пропущенными в гостевых поединках чемпионата страны, которая насчитывала 17 игр, а днепряне, наоборот, не забили впервые за последние 13 матчей премьер-лиги.

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (8 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (8);

4. «Колос» — 15 (9);

5. «Десна» — 13 (8);

6. «Олимпик» — 12 (8);

7. «Мариуполь» — 11 (8);

8. «Заря» — 10 (8);

9. «Александрия» — 10 (8);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 6 (8);

12. «Минай» — 6 (7);

13. «Львов» — 4 (7).

14. «Рух» — 3 (8);

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Филипп Будковский («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»), Евгений Селезнев («Колос»).

Также в рамках 9-го тура премьер-лиги будут сыграны следующие матчи: «Олимпик» — «Мариуполь», «Александрия» — «Львов», «Десна» — «Минай» (7 ноября), «Рух» — «Ингулец», «Динамо» — «Шахтер», «Заря» — «Ворскла» (8 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире центральный матч тура «Динамо» — «Шахтер».

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