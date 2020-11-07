У игрока сборной Украины родился сын

Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов впервые стал отцом. У 33-летнего экс-капитана «Киев-Баскета» родился сын. Об этом чемпион Украины в составе БК «Донецк» и обладатель Кубка страны в майке «Будивельныка», а также чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Румынии в составе «Университати» сообщил в социальных сетях.

«Джорданы купил, скоро на тренировку. Будущий шутер готов покорять баскетбол», — написал Максим Пустозвонов в Facebook.

К слову, невеста спортсмена Лана Кауфман добавила, что ребенок появился на свет на три недели раньше ожидаемого срока.

«Сегодня невероятно счастливый день в нашей семье! Мы стали родителями нашему чудесному мальчику, который так спешил к нам, что родился на 3 недели раньше!!! Это большое чудо держать на руках нашу… Подробности расскажу позже) а пока мы наслаждаемся нашим маленьким — большим счастьем», — написала Лана Кауфман в Instagram, сопроводив пост фото из роддома.

Кстати, 1 февраля 2020-го Максим Пустозвонов, выигравший конкурс трехочковых бросков, сделал предложение своей возлюбленной прямо во время Матча звезд суперлиги. Свадьбу пара планирует сыграть в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук ждет ребенка от футболиста «Динамо» Жерсона Родригеса.

Фото facebook.com/max.pustozvonov, Instagram

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