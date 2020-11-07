«Он заказал 40 рюмок водки и 10 бутылок пива»: легенда НБА рассказал о вечеринке с Деннисом Родманом

Знаменитый хорватский баскетболист, трехкратный чемпион НБА Тони Кукоч рассказал, как однажды сходил на вечеринку со скандальным одноклубником по «Чикаго Буллз» Деннисом Родманом, после чего приходил в себя больше недели.

«Деннис умел веселиться, я не мог угнаться за ним, — рассказал 52-летний Тони Кукоч в интервью basketballnetwork.net. — Это была особенная история. Я встречался с ним только один раз, после чего приходил в себя 7−10 дней.

Нас было четверо, и первое, что Деннис заказал, — это 40 рюмок водки и десять бутылок пива. Я спросил его, придут ли еще люди. На что он ответил: «Просто нужно, чтобы бар не закрывался до утра». Более того, все, кто был в заведении той ночью, а это около 20 человек, получали от Родмана бесплатную еду и напитки".

Напомним, что Деннис Родман близко дружит с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, жена которого уже девять месяцев не появляется на публике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана умер на Филиппинах.

Фото Getty Images

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter