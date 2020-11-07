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Спорт

«Он заказал 40 рюмок водки и 10 бутылок пива»: легенда НБА рассказал о вечеринке с Деннисом Родманом

11:07 7 ноября 2020
Тони Кукоч и Деннис Родман

Знаменитый хорватский баскетболист, трехкратный чемпион НБА Тони Кукоч рассказал, как однажды сходил на вечеринку со скандальным одноклубником по «Чикаго Буллз» Деннисом Родманом, после чего приходил в себя больше недели.

«Деннис умел веселиться, я не мог угнаться за ним, — рассказал 52-летний Тони Кукоч в интервью basketballnetwork.net. — Это была особенная история. Я встречался с ним только один раз, после чего приходил в себя 7−10 дней.

Нас было четверо, и первое, что Деннис заказал, — это 40 рюмок водки и десять бутылок пива. Я спросил его, придут ли еще люди. На что он ответил: «Просто нужно, чтобы бар не закрывался до утра». Более того, все, кто был в заведении той ночью, а это около 20 человек, получали от Родмана бесплатную еду и напитки".

Напомним, что Деннис Родман близко дружит с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, жена которого уже девять месяцев не появляется на публике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана умер на Филиппинах.

Фото Getty Images

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