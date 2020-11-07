Футболист «Шахтера» стал отцом перед матчем с «Динамо»

Футболист «Шахтера» и сборной Грузии 27-летний Давид Хочолова, женившийся в июне на 22 -летней украинской модели Юлии Сидоренко, впервые стал отцом. Перед матчем горняков с «Динамо» (8 ноября на «Олимпийском») супруга защитника подарила ему сына.

«Любимая, спасибо, за лучший день в моей жизни!» — подписал фото, опубликованное в Instagram, Давид Хочолава.

Отметим, что это уже второй брак Хочолавы за последние два года. В мае 2018-го футболист, в свое время выступавший за «Черноморец», женился на одесситке Алине, но уже в декабре прошлого года Давид опубликовал фотографию, на которой во время отпуска в Париже красовался на фоне Эйфелевой башни с Юлией.

Напомним, что Давид Хочолава в составе «Шахтера» стал трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне футболист принял участие во всех трех поединках своей команды в Лиге чемпионов — с «Реалом» (3:2), с «Интером» (0:0) и с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у знаменитой гимнастки Анны Бессоновой и баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова родились сыновья.

Фото Instagram

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter