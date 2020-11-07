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Спорт

Умер отец Александра Шовковского

12:05 7 ноября 2020
Александр Шовковский

Скончался отец легендарного вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне одного из тренеров национальной команды Александра Шовковского — Владимир Станиславович. Об трагедии в семье экс-голкипер, недавно попавший в 45 лет в заявку на матч сборной Украины в матч с Францией, сообщил на своей странице в Facebook.

Владимир Шовковский родился на Западной Украине. Учился в Дрогобычском педагогическом институте, а после службы в армии переехал в Киев, где получил строительную специальность. Кстати, в школе, в институте и в армии отец Александра Шовковского играл в футбол. Причем, как и впоследствии сын, — на позиции вратаря.

Родители Александра Шовковского — Ольга Корнеевна и Владимир Станиславович

2017 год. Александр Шовковский с сыном и отцом

Как известно, Александр Шовковский недавно стал депутатом Киевсовета, пройдя по списку партии «Удар» Виталия Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в возрасте 80 лет ушла из жизни вдова Валерия Лобановского.

Фото Instagram, Facebook

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