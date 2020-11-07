Шевченко нашел усиление для сборной Украины в Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес изменения в список футболистов, которым предстоит подготовка к товарищескому матчу против Польши (11 ноября в Хожуве), а также к поединкам Лиги наций против Германии (14 ноября в Лейпциге) и Швейцарии (17 ноября в Люцерне).

В связи с тем, что среди приглашенных на сбор появились новые инфицированные COVID-19 игроки, тренерский штаб «желто-синих» довызвал в сборную Украины форварда турецкого «Коньяспора» Артема Кравца, в активе которого 23 поединка и восемь мячей в футболке национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ. Последний раз экс-динамовец, который в пяти матчах текущего чемпионата Турции забил четыре мяча, играл за сборную Украины в июне прошлого года в поединке квалификации Евро-2020 против Сербии (5:0).

К сожалению, позитивными оказались тесты на коронавирус полузащитника греческого АЕКа Евгения Шахова и форварда «Динамо» Владислава Супряги. Ранее на самоизоляцию ушли динамовцы Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Шапаренко. Кроме того, травмирован защитник «бело-синих» Александр Тымчик.

Правда, есть и приятная новость. В расположении команды Шевченко прибудет защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, сдавший две недели назад положительный тест на коронавирус. Футболист уже отбыл изоляцию и готов в воскресенье, 8 ноября, помочь своему клубу в матче чемпионата Бельгии против «Гента».

Напомним, что сборная Украины за два тура до финиша занимает в группе Лиги наций третье место, сохраняя неплохие шансы остаться в элитном дивизионе.

Положение команд в группе 4 после четырех туров: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 6; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 2.

Отметим, что тренировочный сбор команды Андрея Шевченко начнется 9 ноября после матчей 9-го тура украинской премьер-лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого обвинили в нарушении режима в «Зените».

Фото uaf.ua

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