Звезда тенниса Борис Беккер продает мать вместе с виллой

Легенда тенниса, шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», 52-летний Борис Беккер, который в 2018 году развелся с женой, выставил на продажу виллу в родном Лаймене. Только вот одним из условий сделки стало желание спортсмена продать дом вместе со своей 85-летней матерью Эльвирой Беккер, проживающей там, пишет Bild.de.

Площадь дома — 449 квадратных метров, а территории — 825 квадратных метров. Беккер хочет выручить от продажи виллы 1,97 миллиона евро. Покупатель, согласно условию предлагаемого контракта, не имеет права выселять женщину до ее кончины.

Представитель агентства недвижимости отказался давать комментарии по поводу пунктов договора, заявив, что продажу хотели провести как можно незаметнее, чтобы не возникало лишних вопросов.

При этом издание отмечает, что этот дом считается одним из объектов недвижимости, которые Беккер не задекларировал в рамках дела о банкротстве. По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия этой процедуры.

В частности, обвинение считает, что Борис скрыл более 1 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, долю в компании Breaking Data Corp, недвижимость в Великобритании и Германии. Кроме того, Беккера обвиняют в том, что он не отдал для погашения долгов четыре чемпионских кубка, которые он завоевал на Уимблдоне-1985 и 1989, а также на Australian Open-1991 и 1996. Сам спортсмен, ставший известным комментатором, не признает вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, что Борис Беккер — самый юный победитель в истории Уимблдона, двукратный победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Барселоны-1992 в парном разряде. За свою яркую карьеру немец завоевал 49 трофеев в одиночном и 15 в парном разрядах. В 2003 году Бориса Беккера, заработавшего на кортах более 25 млн долларов, избрали в Международный зал теннисной славы.

Борис Беккер — один из самых титулованных теннисистов в истории

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летняя дочь Бориса Беккера и ее мать афророссиянка зажгли вместе на вечеринке в Испании.

Фото People Image

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