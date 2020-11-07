«Александрия» вырвала победу у «Львова»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 7 ноября, двумя поединками в Киеве («Десна» из-за ситуации с коронавирусом в Чернигове примет «Минай» в столице) и матчем Александрии продолжается программа 9-го тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 9-й тур

7 ноября (суббота)

«Александрия» — «Львов» — 1:0 (Третьяков, 70, с пенальти). Молодежные составы — 2:0.

Команда Владимира Шарана в своем 250-м поединке в премьер-лиге не только дожала «Львов», который прибавил в игре после отставки грузинского тренера Георгия Цецадзе, но и впервые с июня не пропустила («Александрии» неизменно забивали в 17 матчах подряд!). Точный удар Третьякова с пенальти позволил коллективу из Кировоградской области подняться в турнирной таблице на седьмую позицию.

1:0 Третьяков (70-я мин., с пенальти)

«Олимпик» (Донецк) — «Мариуполь» — 3:3 (Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 — Сикан, 44, с пенальти, Мишнев, 45+2, с пенальти, Танковский, 73).

Подопечные Игоря Климовского в «перестрелке» на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прервали свою серию без ничьих в УПЛ, насчитывавшую 11 матчей, и, похоже, не очень расстроились по этому поводу. Ведь еще за 15 минут до финального свистка «Олимпик» уступал «Мариуполю» с разницей в два мяча, но сумел отыграться благодаря точным ударам Политыло и арендованного у «Динамо» Каргбо.

6 ноября (пятница)

«Днепр-1» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Селезнев, 24, с пенальти, Смирный, 58). Молодежные составы — 1:1.

Положение команд:



1. «Динамо» — 20 очков (8 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (8);

4. «Колос» — 15 (9);

5. «Десна» — 13 (8);

6. «Олимпик» — 13 (9);

7. «Александрия» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 12 (9);

9. «Заря» — 10 (8);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 6 (8);

12. «Минай» — 6 (7);

13. «Львов» — 4 (8).

14. «Рух» — 3 (8);

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко, Сергей Политыло (оба — «Днепр-1»), Филипп Будковский («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»), Евгений Селезнев («Колос»).

Также в рамках 9-го тура премьер-лиги состоятся матчи: «Десна» — «Минай» (7 ноября), «Рух» — «Ингулец», «Динамо» — «Шахтер» и «Заря» — «Ворскла» (8 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» — «Шахтер».



Фото ПФК «Александрия»

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