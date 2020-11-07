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Спорт

Артем Кравец отметил вызов в сборную Украины голом в ворота турецкого гранда

20:25 7 ноября 2020
Фенербахче&nbsp;— Коньяспор

Нападающий «Коньяспора» Артем Кравец, которого Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины перед матчами с Польшей, Германией и Швейцарией, продолжает штамповать голы в чемпионате Турции. В субботу, 7 ноября, украинский форвард, вышедший в стартовом составе, при счете 1:0 в пользу своей команды поразил на 77-й минуте ворота «Фенербахче» и помог коллективу из Коньи увезти из Стамбула сенсационную победу (2:0).

Гостевой успех помог «Коньяспору» c 9 очками подняться в турнирной таблице чемпионата страны на 10-е место. Сам же 31-летний Кравец с 5 голами и одной результативной передачей в шести встречах делит третью позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата Турции со знаменитым нападающим «Галатасарая» Радамелем Фалькао.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Кравец сошелся с красавицей-женой после расставания.

Фото fanatik.com.tr

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