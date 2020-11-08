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Спорт

«Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

9:05 8 ноября 2020
Динамо&nbsp;— Шахтер

В воскресенье, 8 ноября, отечественные гранды — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» — проведут на столичном «Олимпийском» без зрителей матч 9-го тура украинской премьер-лиги (начало — в 17:00; арбитр — Екатерина Монзуль из Харькова, рефери VAR — Николай Балакин из Киевской области).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Динамо» — «Шахтер», за которой вы сможете следить в этой новости.

В середине недели горняки на этой же арене потерпели разгромное поражение в поединке Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:6).

Видеообзор матча «Шахтер» — «Боруссия» М. — 0:6

Что же касается киевлян, то они в ослабленном составе проиграли в гостях еврокубковую встречу «Барселоне» (1:2).

Видеообзор матча «Барселона» — «Динамо» — 2:1

С еще более ощутимыми кадровыми проблемами столкнулась команда Мирчи Луческу перед дерби. К девяти игрокам, заразившимся коронавирусом ранее (Бойко, Бущан, Миколенко, Караваев, Бэлуцэ, Дуэлунд, Гармаш, Цитаишвили и Шапаренко), по информации meta-ratings.com.ua, добавились еще трое — Супряга, Шепелев и Леднев. Плюс у «бело-синих» травмированы Бурда и Тымчик.

К слову, проигрышная серия «Динамо» в матчах УПЛ с «Шахтером» в УПЛ длится с 10 августа 2019 года и насчитывает четыре поединка.

Напомним, что после восьми туров динамовцы с 20 очками лидируют в УПЛ, опережая идущими вторыми дончан на четыре пункта.

Букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение подопечным Луиша Каштру. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 3,85, на ничью — 4,00, на выигрыш чемпиона Украины — 1,87.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в поединке за Суперкубок Украины.

Фото ФК «Динамо»

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