Талант «Барселоны» порвал мениск и не сыграет в Лиге чемпионов в Киеве против «Динамо»

Соперник «Динамо» в группе Лиги чемпионов «Барселона», обыгравшая киевлян на родном «Камп Ноу», наконец прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате Испании.

В домашнем поединке ла лиги команда Рональда Кумана разгромила «Бетис», с 60-й минуты игравший в меньшинстве, — 5:2 (Дембеле, 22, Гризманн, 49, Месси, 61, с пенальти, 82, Педри, 90 — Санабрия, 45+2, Лорен Морон, 72). Кстати, в последних шести играх между собой клубы забили 36 (!) мячей. В предыдущих пяти встречах «Барса» четырежды выиграла (5:2, 3:2, 4:1, 5:0) и один раз уступила (3:4) команде из Севильи.

К сожалению, за победу над «Бетисом» каталонский гранд заплатил тяжелой травмой 18-летнего вундеркинда Ансу Фати, которого заменили в перерыве матча. У форварда сборной Испании (самого молодого игрока и автора гола в ее истории), которого в первом тайме грубо сбили в чужой штрафной площадке, в ходе обследования выявили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава.

По сообщениям испанских СМИ, Фати понадобится операция, а реабилитация может занять как минимум четыре месяца. По крайней мере, талант точно пропустит намеченный на 24 ноября в Киеве матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона».

Видеообзор матча «Барселона» — «Бетис» — 5:2

Добавим, что победа над «Бетисом» позволила команде Рональда Кумана с 11 очками подняться в турнирной таблице ла лиги на восьмое место (шесть очков отставания от лидирующего «Атлетико»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию украинского дерби «Динамо» — «Шахтер».

Фото Twitter ФК «Барселона»

184

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter