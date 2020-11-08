Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба, разбивший вместе с одноклубниками кубок страны, оказался в центре крупного скандала, сообщает «Евроспорт».

В сети появилось видео (предположительно, снятое в декабре 2019-го), на котором как две капли воды похожий на форварда мужчина, лежа на кровати, занимается самоудовлетворением. По данным российских СМИ, в полной версии ролика на заднем фоне слышен голос телеведушей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Артем Дзюба пока не комментирует скандальное видео, но спустя несколько часов после его появления форвард закрыл свой аккаунт в Instagram с 1,2 млн подписчиков. В свою очередь, его клуб «Зенит» отключил комментарии на официальных страницах клуба в соцсетях.

«Умеет Артем отвлечь от выборов в Штатах», «Семак: „Завтра твой шанс, Артем. Сделай так, чтоб о тебе все говорили“. Дзюба: „Ни слова больше, тренер“, „Дзюба — VAR проверка. Возможно, игра рукой“, „Сегодня Дзюба справиться с „Краснодаром“ одной правой“, Весь футбольный мир узнал, что Дзюба все-таки правша», «Просто Дзюба хотел, чтобы Черчесов дал ему отдохнуть и не вызвал в этот раз в сборную, но немного ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ», «Если рука Дзюбы была в естественном положении, то ничего страшного, нет фола», «Что такого, он просто расслабился», «Артем, как это было? Ваши ощущения?», «Это же капитан сборной, какой позор», — недостатка в язвительных комментариях в сети, понятное дело, нет.

«Ну какое лишение капитанской повязки? — цитирует члена комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин sport24.ru. - Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте — сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит» — не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст Бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические потери".

Кстати, это не первый сексуальный скандал с участием футболиста «Зенита», отец которого, к слову, родился в Лубнах Полтавской области. В июле в интернете появилось видео Дзюбы и его партнера по клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинского футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого обвинили в нарушении режима.

Фото Twitter

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