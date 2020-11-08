Польша — Украина: прогноз букмекеров на матч команд Брженчека и Шевченко в Хожуве

В среду, 11 ноября, сборная Украины в рамках подготовки к играм элитного дивизиона Лиги наций на Силезском стадионе в Хожуве проведет без зрителей товарищеский матч против команды Польши (начало — в 21:45). Напомним, что встреча должна была состояться еще 31 марта, но была перенесена из-за пандемии коронавируса в мире.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОЛЬША — УКРАИНА

В прежние годы соперники противостояли друг другу восемь раз, отпраздновав по три победы и дважды сыграв вничью (разница мячей — 9:9).

В текущей Лиге наций поляки капитулировали перед голландцами (0:1), разошлись с миром с Италией (0:0), а также дважды взяли верх над Боснией и Герцеговиной (2:1 и 3:0), возглавляя группу. В свою очередь, «желто-синие» одолели Швейцарию (2:1), уступили Германии (1:2) и Испании (0:4), а также вырвали победу у испанцев (1:0), занимая в группе третье место.

В предстоящей дуэли букмекеры отдают предпочтение подопечным Ежи Брженчека, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа Польши — 2,48, ничья — 3,30, выигрыш Украины — 2,90.

«Олимп»: победа Польши — 2,48, ничья — 3,31, выигрыш Украины — 2,95.

Winline: победа Польши — 2,45, ничья — 3,29, выигрыш Украины — 2,92.

«Фаворит Спорт»: победа Польши — 2,41, ничья — 3,35, выигрыш Украины — 2,96.

William Hill: победа Польши — 2,45, ничья — 3,20, выигрыш Украины — 3,00.

Состав сборной Польши на матч с Украиной (а также на поединки Лиги наций против Италии 15 ноября и Нидерландов 19 ноября):

вратари — Бартломей Дронговски («Фиорентина», Италия), Лукаш Фабианьски («Вест Хэм», Англия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Войцех Щесны («Ювентус», Италия);

защитники — Томаш Кендзера («Динамо», Украина), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешиньски («Сампдория», Италия), Аркадиуш Реца («Кротоне», Италия), Павел Бохневич («Гурник»), Мачей Рыбус («Локомотив», Россия), Камиль Глик («Беневенто», Италия), Себастьян Валюкевич («Кальяри», Италия), Роберт Гумны («Аугсбург», Германия);

полузащитники — Яцек Гуральски («Кайрат», Казахстан), Матеуш Клих («Лидс», Англия), Камиль Гросицки («Вест Бромвич Альбион», Англия), Гжегож Крыховяк («Локомотив», Россия), Камиль Юзвяк, Якуб Каминьски, Якуб Модер (все — «Лех»), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Михал Карбовник («Легия»), Себастьян Шиманьски («Динамо», Россия), Дамян Кондзер («Эйбар», Испания), Петр Зелиньски («Наполи», Италия);

нападающие — Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Кшиштоф Пионтек («Герта», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия).

Напомним, что команда Андрея Шевченко в рамках Лиги наций 14 ноября в Лейпциге сыграет против Германии, а 17 ноября в Люцерне — против Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сборную Украины довызван форвард турецкого «Коньяспора» Артем Кравец.

Фото uaf.ua

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