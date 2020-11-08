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Спорт

Девушка-боксер улетела за пределы ринга: видео убийственного нокаута

17:39 8 ноября 2020
Карли Холмэн и Ребека Лавс

Боксерский поединок в штате Южная Каролина (США) между двумя ровесницами-американками — 20-летними Карли Холмэн и Ребекой Лавс — продлился лишь 25 секунд и закончился убийственным нокаутом.

В начале стартового раунда Холмэн прямым ударом с правой отправила соперницу в нокдаун, но та смогла подняться. Правда, уже в следующей атаке Лавс пропустила еще раз и улетела за канаты. Рефери без колебаний остановил поединок, присудив досрочную победу Холмэн.

Примечательно, что Ребека Лавс проводила свой дебютный поединок на профиринге, а Карли Холмэн — второй.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американка Сеньеса Эстрада отправила соперницу в нокаут на 7-й секунде поединка.

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