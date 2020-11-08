«Заря» в игре с двумя удалениями впервые за три года сыграла вничью с «Ворсклой»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 8 ноября, матчами во Львове, Киеве и Запорожье, в каждом из которых не обошлось без красных карточек, завершился 9-й тур украинской премьер-лиги. Теперь УПЛ ждет двухнедельная пауза, связанная с поединками сборных.

Чемпионат Украины. 9-й тур

8 ноября (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 0:3 (Мораес, 34, Маркос Антонио, 66, Патрик, 73). На 45+2-й минуте удален Сидорчук («Динамо»). Молодежные составы — 3:1.

«Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 59-й минуте удален Хомченовский («Заря»), а на 69-й — Ребенок («Ворскла»). Молодежные составы — 4:2.

Команда Виктора Скрипника принимала «Ворсклу» после болезненного поражения с разгромным счетом от АЕКа в Лиге Европы (1:4). В целом «Заря» уверенно контролировала ход поединка против одного из лидеров УПЛ, но во втором тайме команду подвел защитник Хомченовский, получивший прямую красную карточку за грубый фол на Кане. Правда, вскоре вдесятером остались и гости: два «горчичника» за 23 минуты пребывания на поле умудрился заработать вышедший на замену Ребенок.

В игре 10 на 10 не удалось отличиться ни одной из команд. Первая ничья «Зари» и «Ворсклы» с сентября 2017 года. Хотя ударов по воротам за матч соперники нанесли целых 29 (19 — хозяева, 10 — гости)!

«Рух» (Львов) — «Ингулец» (Петрово) — 2:2 (Мысык, 51, Кондраков, 56, с пенальти — Бартулович, 17, с пенальти, Козак, 57). На 39-й минуте удален Кучеренко («Ингулец»). Молодежные составы — 4:0.

Перед очной дуэлью на «Арене Львов» оба новичка элитного дивизиона, конечно же, надеялись отпраздновать свою первую победу в УПЛ. Но в итоге битва команд Ивана Федыка и Сергея Лавриненко с красной карточкой и двумя пенальти принесла ничью — седьмую (!) в сезоне для «Ингульца», больше тайма сражавшегося в меньшинстве.

7 ноября (суббота)

«Александрия» — «Львов» — 1:0 (Третьяков, 70, с пенальти). Молодежные составы — 2:0.

«Олимпик» (Донецк) — «Мариуполь» — 3:3 (Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 — Сикан, 44, с пенальти, Мишнев, 45+2, с пенальти, Танковский, 73).

«Десна» (Чернигов) — «Минай» — 1:0 (Будковский, 80). На 6-й минуте Нуриев («Минай») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 3:1.

6 ноября (пятница)

«Днепр-1» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Селезнев, 24, с пенальти, Смирный, 58). Молодежные составы — 1:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (9 матчей);

2. «Шахтер» — 19 (9);

3. «Ворскла» — 16 (9);

4. «Десна» — 16 (9);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Олимпик» — 13 (9);

7. «Александрия» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 12 (9);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 7 (9);

12. «Минай» — 6 (8);

13. «Рух» — 4 (9);

14. «Львов» — 4 (8).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Филипп Будковский («Десна»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко, Сергей Политыло (оба — «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Селезнев («Колос»).

В 10-м туре УПЛ сыграют: «Рух» — «Мариуполь» (19 ноября), «Шахтер» — «Александрия», «Ингулец» — «Динамо», «Олимпик» — «Заря» (20 ноября), «Десна» — «Львов», «Ворскла» — «Колос» и «Минай» — «Днепр-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в Лиге чемпионов «Барселоне».

Фото ФК «Заря»

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