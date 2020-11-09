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Спорт

Украинский баскетболист «Барселоны» повеселил сеть, передав в интервью привет жене и любовнице

9:38 9 ноября 2020
Артем Пустовой

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой, выступающий в Испании за один из сильнейших клубов страны — «Барселону», стал лучшим игроком матча чемпионата против «Эстудиантеса».

Команда нашего соотечественника, женившегося летом 2019-го на сербской волейболистке, одержала убедительную победу (92:78), благодаря которой продолжает погоню за лидирующим мадридским «Реалом», а центровой стал самым результативным игроком, набрав 16 очков и сделав пять результативных передач.

После игры Артем пребывал в отличном расположении духа и позволил себе пошутить в послематчевом интервью. «Мы показали хорошую игру. Хочу поблагодарить ребят за то, что отдавали мне передачи — это было мне очень нужно. Я пытался помочь команде. Также хочу передать привет жене Мине и моему ребенку. Люблю вас. И передаю привет моей девушке… Я шучу, шучу», — сказал баскетболист, заставив смеяться всех.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов стал отцом.

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