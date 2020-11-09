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Спорт

Легендарный футболист «Барселоны» и «Интера» едва не погиб в жуткой аварии

10:43 9 ноября 2020
Самуэль Это'О

Трагедией едва не завершилась поездка на свадьбу к родственникам для легендарного нападающего «Барселоны», «Интера», «Челси», а также рекордсмена по количеству забитых мячей в составе сборной Камеруна Самуэля Это’О. Ранее в ДТП погиб непобедимый американский боксер Трэвелл Мэзион.

По информации France Football, 38-летний экс-футболист, завершивший карьеру в 2019-м, возвращался с торжества, когда его автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Внедорожник Самуэля получил значительные повреждения, и, судя по фото, спортсмен действительно родился в рубашке, выжив в ДТП.

Впрочем, отделаться лишь испугом в серьезном ДТП не удалось — Это’О был доставлен в больницу с травмой головы, при этом его жизни, по утверждениям врачей, ничего не угрожает.

Напомним, что камерунский нападающий становился чемпионом Испании (трижды) и Италии в составе «Барселоны» и «Интера», а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский футболист «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, разбил четыре машины.

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