Легендарный футболист «Барселоны» и «Интера» едва не погиб в жуткой аварии

Трагедией едва не завершилась поездка на свадьбу к родственникам для легендарного нападающего «Барселоны», «Интера», «Челси», а также рекордсмена по количеству забитых мячей в составе сборной Камеруна Самуэля Это’О. Ранее в ДТП погиб непобедимый американский боксер Трэвелл Мэзион.

По информации France Football, 38-летний экс-футболист, завершивший карьеру в 2019-м, возвращался с торжества, когда его автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Внедорожник Самуэля получил значительные повреждения, и, судя по фото, спортсмен действительно родился в рубашке, выжив в ДТП.

La voiture broyée dans laquelle se trouvait Samuel Eto'o. Je vous confirme qu'il va bien, on s'est encore parlé. Les médecins se chargent des examens complémentaires. @setoo9#NsangNkong pic.twitter.com/ELvqXXl3oH — Martin Camus MIMB#NsangNkong (@martinmimb) November 8, 2020

Впрочем, отделаться лишь испугом в серьезном ДТП не удалось — Это’О был доставлен в больницу с травмой головы, при этом его жизни, по утверждениям врачей, ничего не угрожает.

Напомним, что камерунский нападающий становился чемпионом Испании (трижды) и Италии в составе «Барселоны» и «Интера», а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский футболист «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, разбил четыре машины.

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