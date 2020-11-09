Где смотреть онлайн Польша — Украина: расписание трансляций товарищеского матча

В среду, 11 ноября, команда Андрея Шевченко в рамках подготовки к заключительным поединкам элитного дивизиона Лиги наций против Германии (14 ноября в Лейпциге) и Швейцарии (17 ноября в Люцерне) проведет на пустом Силезском стадионе в Хожуве товарищеский матч против 18-й команды рейтинга ФИФА Польши.

Ранее географические соседи противостояли друг другу восемь раз, отпраздновав по три победы и дважды сыграв вничью (разница мячей — 9:9).

В товарищеских поединках «желто-синие» уступили полякам в 1998-м (1:2 в Киеве), одолели оппонента в 2008-м (1:0 во Львове) и разошлись миром с Кадрой в 2010-м (1:1 в Лодзи). В отборочных матчах чемпионата мира Украина после поражения в 2000-м (1:3 в Киеве) и ничьей в 2001-м (1:1 в Хожуве) дважды одолела Польшу в 2013-м (3:1 в Варшаве и 1:0 в Харькове). И, наконец, последняя встреча соперников на групповой стадии Евро-2016 завершилась поражением подопечных Михаила Фоменко (0:1 в Марселе).

Видеообзор матча Польша — Украина — 1:3 (22 марта 2013 года)

В прямой трансляции матч Польша — Украина в 21:45 покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Также прямой эфир из Хожува запланирован на телеканале «Матч! Футбол 2» (Россия).

Товарищеские матчи

11 ноября (среда)

Греция — Кипр 16:45 «Футбол 3»

Албания — Косово 17:00 «Футбол 2»

Черногория — Казахстан 19:00 «Футбол 1»

Румыния — Беларусь 19:00 «Футбол 3»

Турция — Хорватия 19:45 «Футбол 2»

Польша — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч! Футбол 2»

Нидерланды — Испания 21:45 «Футбол 2»

Германия — Чехия 21:45 «Футбол 3»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на спарринг Польша — Украина.

Фото uaf.ua

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