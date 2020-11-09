Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, ставший легендарным телеведущим

В Канаде в возрасте 97 лет умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы НХЛ Хоуи Микер.

На протяжении всей карьеры в сильнейшей лиге мира Хоуи выступал за один клуб — «Торонто Мэйпл Лифс», с которым стал чемпионом трижды подряд, в 1947—1949-м, а также в 1951 году. В год дебютного триумфа в НХЛ Микер стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона, также трижды принимал участие в «Матче всех звезд». В январе 1947-го стал автором пяти заброшенных шайб в победном матче с «Чикаго» (10:4) — лишь 44 игрокам в истории НХЛ удавалось записать на свой счет пять и более результативных бросков за игру. Игровую карьеру Микер завершил в 1969-м, но при этом продолжал выходить на лед и выступать в матчах ветеранов до 80 лет! В 1998-м легендарный хоккеист был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

В 1998 году Хоуи Микер был введен в Зал хоккейной славы НХЛ

Примечательно, что успехи Микера не ограничивались лишь победами на хоккейной площадке. Его популярность была настолько велика, что еще во время игровой карьеры он был избран в парламент Канады от прогрессивных консерваторов.

Правда, с политикой у Хоуи не сложилось. После завершения игровой карьеры он стал телеведущим и приобрел популярность в первую очередь такими фразами, как «Господи, черт возьми!» и «Прекратите прямо сейчас!» Его работа в программе Hockey Night in Canada принесла Микеру Мемориальную премию Фостера Хьюитта в 1998 году после 30-летней карьеры на телеканалах CBC и TSN.

После завершения карьеры Микер стал успешным телеведущим

У Микера осталось шестеро детей (а также 13 внуков и 17 правнуков), родившихся от первого брака — Хоуи и Грейс были женаты на протяжении 55 лет, прежде чем женщина умерла от рака. Легенда НХЛ снова женился, проживая с новой супругой Лией в Парксвилле на острове Ванкувер, где пара активно занималась сбором средств для службы собак-поводырей.

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