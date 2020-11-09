28.09 / 28.33 33.14 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Шевченко довызвал в сборную Украины двух вратарей

17:01 9 ноября 2020
Дмитрий Ризнык и Юрий Панькив

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вынужденно внес изменения в список игроков, вызванных на товарищеский матч с Польшей, а также заключительные поединки Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Следом за нападающим турецкого «Коньяспора» Артемом Кравцом свои вызовы в экстренном порядке получили два вратаря, сообщает официальный сайт УАФ, — страж ворот «Александрии» Юрий Панькив, пропустивший предыдущие матчи национальной команды из-за коронавируса, а также голкипер-дебютант «желто-синих» из полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, отлично проявивший себя в стартовых турах нового чемпионата.

А вот еще одному футболисту придется перенести свой дебютный приезд в расположение национальной сборной. Как сообщает сайт Football.ua, защитник «Шахтера» Виктор Корниенко, получивший травму в матче с «Динамо» в воскресенье, 8 ноября, пропустит минимум полтора месяца — то есть, до конца 2020-го игрок на поле больше не выйдет.

Напомним, что «желто-синим» предстоит провести три выездных матча. 11 ноября подопечные Андрея Шевченко сыграют при пустых трибунах спарринг с Польшей в Хожуве, а затем в рамках Лиги наций сразятся 14 числа в Лейпциге с Германией и 17-го в Люцерне со Швейцарией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире товарищеский матч Польша — Украина.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Карантин&nbsp;— новые правила

Разделение на зоны и госпитализацию отменят: стало известно, как Кабмин собирается ужесточить правила карантина

Виталий Портников

Портников: Минские соглашения — ловушка для Москвы, которая может превратиться в ловушку для Украины

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер