Шевченко довызвал в сборную Украины двух вратарей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вынужденно внес изменения в список игроков, вызванных на товарищеский матч с Польшей, а также заключительные поединки Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Следом за нападающим турецкого «Коньяспора» Артемом Кравцом свои вызовы в экстренном порядке получили два вратаря, сообщает официальный сайт УАФ, — страж ворот «Александрии» Юрий Панькив, пропустивший предыдущие матчи национальной команды из-за коронавируса, а также голкипер-дебютант «желто-синих» из полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, отлично проявивший себя в стартовых турах нового чемпионата.

А вот еще одному футболисту придется перенести свой дебютный приезд в расположение национальной сборной. Как сообщает сайт Football.ua, защитник «Шахтера» Виктор Корниенко, получивший травму в матче с «Динамо» в воскресенье, 8 ноября, пропустит минимум полтора месяца — то есть, до конца 2020-го игрок на поле больше не выйдет.

Напомним, что «желто-синим» предстоит провести три выездных матча. 11 ноября подопечные Андрея Шевченко сыграют при пустых трибунах спарринг с Польшей в Хожуве, а затем в рамках Лиги наций сразятся 14 числа в Лейпциге с Германией и 17-го в Люцерне со Швейцарией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире товарищеский матч Польша — Украина.

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