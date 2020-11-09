Бразильский мотогонщик разбился насмерть во время заезда: видео трагического момента

Трагедией завершилась гонка в рамках серии Superbike на трассе «Интерлагос», расположенной на окраине бразильского города Сан-Паулу. Ранее испанец Маверик Виньялес на скорости 225 км/ч спрыгнул с мотоцикла, у которого отказали тормоза, что в итоге спасло ему жизнь.

23-летний Матеус Барбоза, выступавший за команду Kawasaki, во время заезда не справился с управлением и, вылетев за пределы трассы, врезался в металлическое ограждение. Гонщику сразу же попытались оказать первую медицинскую помощь, но все усилия врачей оказались тщетными — спортсмен умер на месте от полученных травм.

После случившегося гонку прекратили, несмотря на то, что до финиша еще оставалось десять кругов. Организация SuperBike Brasil, проводившая соревнования, выступила с заявлением, что гонка проводилась с соблюдением всех необходимых условий безопасности, установленных соответствующими органами. Тем не менее, организаторы пообещали оказать поддержку семье погибшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный гонщик-миллионер Зеф Айзенберг погиб при попытке установить рекорд скорости.

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