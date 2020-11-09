«Как ягненок на бойне»: Фьюри оценил шансы Усика в поединке с собой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе непобедимый британец Тайсон Фьюри, который вернется в ринг 5 декабря, дал свою оценку бою украинца Александра Усика против Дерека Чисоры.

«Видели ли мы лучшего Александра Усика в супертяжелом весе? Я не уверен в этом. Но по этому поединку могу говорить, что ни одному из 15 топовых супертяжеловесов, к сожалению, нечего бояться встречи с Усиком в ринге. Никто из нас не испытывает дрожи. Все спрашивают: „И это то, из-за чего была вся шумиха?“ Тяжеловесы уже не такие, какими были много лет назад, а Чисора, вероятно, наименьший супертяжеловес из всех существующих. Думаю, когда Усик сойдется в ринге с действительно большим супертяжеловесом, то это будет похоже на ягненка на бойне», — отметил Фьюри в интервью talkSPORT.

Ранее «Цыганский король» высоко оценивал мастерство Усика, называя украинца «единственным боксером, способным победить Деонтея Уайлдера кроме него». Но при этом сам Тайсон отмечал, что победить крымчанина даже со связанной одной рукой за спиной.

«Супертяжелый дивизион отличает от тяжелого. Все тяжеловесы, которые преуспевают в своем дивизионе, хотят перейти в супертяжеловесы, чтобы получать большие деньги за бои. Последнее выступление Усика в тяжелом дивизионе заставило меня искренне подумать, что он лучше, чем был, в том числе это касается его технической подкованности. Но в супертяжелом дивизионе Усик, если честно, не показал ничего, что могло бы меня впечатлить», — подытожил британец.

Напомним, что Усик одержал победу над Чисорой единогласным решением судей. Экс-соперник украинца Тони Беллью назвал победу Александра «ограблением», а Чисора спрогнозировал поражение нашего соотечественника нокаутом в возможном поединке с Энтони Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа будет драться с Усиком в 2021 году, если не договорится о двух боях с Тайсоном Фьюри.

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