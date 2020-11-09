Польша — Украина: онлайн-трансляция матча

В среду, 11 ноября, в День независимости Польши сборная Украины по футболу проведет без зрителей на 55-тысячном Силезском стадионе в Хожуве товарищеский поединок против команды Польши (начало — в 21:45). Букмекеры сделали свои прогнозы на спарринг сборных из топ-25 рейтинга ФИФА.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных Ежи Брженчека и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Без Попова, Корниенко и Кравца

В понедельник, 9 ноября, футболисты и тренеры сборной Украины собрались в Киеве и после прохождения тестирования на коронавирус провели первую тренировку на стадионе имени Виктора Банникова.

К сожалению, тест еще одного динамовца — Дениса Попова — оказался положительным, и защитник покинул расположение сборной (ранее Шевченко по этой же причине недосчитался Бущана, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Супряги и Шахова из АЕКа), Кроме того, серьезная травма голеностопа, полученная в игре с «Динамо», оставила не у дел до конца года защитника «Шахтера», чемпиона мира U20 Виктора Корниенко. Не поможет команде и нападающий турецкого «Коньяспора» Артем Кравец, забивший мяч в последнем поединке чемпионата Турции. Проведенное в Киеве МРТ выявило у экс-динамовца повреждение приводящей мышцы бедра.

В то же время к «желто-синим» присоединились довызванные в сборную голкиперы Юрий Панькив («Александрия») и Дмитрий Ризнык («Ворскла»).

Кстати, на первую тренировку «желто-синих» по приглашению главного тренера пришел знаменитый боксер Александр Усик, пожелавший игрокам удачи в матчах против Польши, Германии (14 ноября в Лейпциге) и Швейцарии (17 ноября в Люцерне).

Вылет делегации сборной Украины в аэропорт польского Катовице запланирован на 11:30 во вторник, 10 ноября. В Польше гости из Украины разместятся в отеле Vienna House Easy Katowice. Вечером у нашей команды запланированы предматчевые пресс-конференция и тренировка на Силезском стадионе, сообщает официальный сайт УАФ.

Полностью список 25 футболистов, на которых рассчитывает Андрей Шевченко в предстоящих встречах, выглядит так:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Юрий Панькив («Александрия»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»);

защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Илья Забарный («Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия);

полузащитники — Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия);

нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

9 ноября. Киев. Стадион имени Банникова. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко на первой тренировке после приезда в сборную Украины

С пожеланиями Андрею Шевченко и его подопечным удачи на занятие украиской команды заглянул знаменитый боксер Александр Усик

Выбор Брженчека

Главный тренер сборной Польши Ежи Брженчек определился с футболистами, которые ведут подготовку к матчу с Украиной (а также к поединкам Лиги наций против Италии 15 ноября и Нидерландов 19 ноября).

Из первоначального списка выбыли вратарь «Фиорентины» Бартоломей Дронговски (находится на карантине из-за вспышки коронавируса в клубе), защитник «Легии» Михал Карбовник (заразился COVID-19) и полузащитник «Эйбара» Дамиан Кандзьор (остался в Испании из-за проблем в клубе).

В то же время приглашение в лагерь Кадры получил игрок средней лини «Норвича» Пшемыслав Плахета, который после спарринга с Украиной вернется в расположение «молодежки».

Полностью список сборной Польши выглядит так:

вратари — Лукаш Фабианьски («Вест Хэм», Англия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Войцех Щенсны («Ювентус», Италия);

защитники — Томаш Кендзера («Динамо», Украина), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешиньски («Сампдория», Италия), Аркадиуш Реца («Кротоне», Италия), Павел Бохневич («Гурник»), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Камиль Глик («Беневенто», Италия), Себастьян Валюкевич («Кальяри», Италия), Роберт Гумны («Аугсбург», Германия);

полузащитники — Яцек Гуральски («Кайрат», Казахстан), Матеуш Клих («Лидс», Англия), Камиль Гросицки («Вест Бромвич Альбион», Англия), Гжегож Крыховяк («Локомотив», Россия), Камиль Юзвяк, Якуб Каминьски, Якуб Модер (все — «Лех»), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Себастьян Шиманьски («Динамо», Россия), Петр Зелиньски («Наполи», Италия), Пшемыслав Плахота («Норвич», Англия);

нападающие — Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Кшиштоф Пентек («Герта», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия).





49-летний главный тренер сборной Польши Ежи Брженчек

Соперники в Лиге наций

В текущей Лиге наций поляки капитулировали перед голландцами (0:1), разошлись с миром с Италией (0:0), а также дважды взяли верх над Боснией и Герцеговиной (2:1 и 3:0), возглавляя группу.

В свою очередь, «желто-синие» одолели Швейцарию (2:1), уступили Германии (1:2) и Испании (0:4), а также вырвали победу у испанцев (1:0), занимая в группе третье место.

По три победы

Ранее географические соседи противостояли друг другу восемь раз, отпраздновав по три победы и дважды сыграв вничью (разница мячей — 9:9).

В товарищеских поединках «желто-синие» уступили полякам в 1998-м (1:2 в Киеве), одолели оппонента в 2008-м (1:0 во Львове) и разошлись миром с Кадрой в 2010-м (1:1 в Лодзи). В отборочных матчах чемпионата мира Украина после поражения в 2000-м (1:3 в Киеве) и ничьей в 2001-м (1:1 в Хожуве) дважды одолела Польшу в 2013-м (3:1 в Варшаве и 1:0 в Харькове). И, наконец, последняя встреча соперников на групповой стадии Евро-2016 завершилась поражением подопечных Михаила Фоменко (0:1 в Марселе).

Видеообзор матча Украина — Польша — 0:1 на Евро-2016

Рефери из Австрии

Работать на спарринге в Хожуве УЕФА доверил судейской бригаде из Австрии во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером, которому будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель (резервный арбитр — Кристофер Ягер).

В прежние годы Шюттенгрубер, которой работает в одной из компаний и помогает людям с физическими проблемами водить автомобиль, несколько раз судил матчи с участием юношеских и молодежной сборных Украины, а на взрослом уровне провел поединки Лиги Европы «Спортинг» — «Ворскла» — 3:0 в 2018-м и «Александрия» — «Вольфсбург» — 0:1 в 2019-м.

Арбитр из Австрии Мануэль Шюттенгрубер

Состав сборной Польши дороже на 143 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость нынешнего состава сборной Польши дороже вызванных на сбор игроков команды Украины на 143 млн евро (285,85 млн против 142,8 млн).

Достаточно отметить, что в составе Кадры сразу пять футболистов стоят дороже топ-тройки «желто-синих» (Руслан Малиновский из «Аталанты» — 21 млн евро, Александр Зинченко из «Манчестер Сити» — 20 млн и Виктор Цыганков из «Динамо» — 19 млн). Лидер атак «Баварии» Роберт Левандовски оценивается в 60 млн евро, голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны и полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски — по 35 млн, форвард «Наполи» Аркадиуш Милик — 27 млн и нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек — 21,5 млн.

Самый дорогой футболист польской сборной Роберт Левандовски забил в 114 поединках за национальную команду 63 мяча

День в истории

В прежние годы «желто-синие» лишь дважды проводили матчи 11 ноября. В 1995-м сборная Украины в этот день уступила в отборочной встрече Евро-1996 команде Италии (1:3), а в 2011-м в первом после реконструкции «Олимпийского» поединке сыграла вничью в суперзрелищной дуэли с Германией (3:3).

Видеообзор матча Украина — Германия — 3:3 (11 ноября 2011 года)

Силезский стадион

Stadion Śląski, где сыграют Польша и Украина, открыт в 1956 году и расположен на территории Силезского парка в Хожуве. После реконструкции, проводившейся в 2009—2017 годах и обошедшейся в 155 млн евро, арена имеет полностью крытые места и способна вместить 55 211 человек. Стадион ранее принял 58 матчей сборной Польши по футболу и на протяжении многих десятилетий был национальным стадионом Польши (до завершения строительства «Народового» в Варшаве). В частности, 6 октября 2001 года там состоялся поединок Польша — Украина (1:1).

За годы существования Силезский стадион также неоднократно принимал концерты мировых звезд. В частности, в его чаше выступали The Rolling Stones, Metallica, Guns N 'Roses, AC / DC, U2, Iron Maiden, Linkin Park, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Genesis, Rammstein, Slipknot, Machine Head.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Польша — Украина.

Фото uaf.ua, championat.com, sport. pl, pzpn. pl, Евгения КРАВСА

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