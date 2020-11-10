Матч Лиги чемпионов под угрозой срыва: названа причина

Поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между датским «Мидтьюлландом» и английским «Ливерпулем», который должен пройти, согласно календарю, 9 декабря, может не состояться.

Как сообщает издание Daily Mail, в Дании в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом ужесточили правила карантина, и теперь каждый человек, покинувший пределы страны, должен отбыть двухнедельный карантин. Причем, это касается всех, в том числе и спортсменов.

Отметим, что ужесточение правил карантина вызвано тем фактом, что в Дании обнаружен новый штам, который передается людям от… норок. Скандинавская страна считается крупнейшим в мире производителем меха этого животного, где насчитывается от 15 до 17 миллионов особей, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили, также премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207, а также выявлено 12 людей, заразившихся новой версией коронавируса, вызванной норками. Добавим, что на уничтожение всех животных планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов).

Таким образом, «Ливерпуль» после возвращения из Дании обязан будет уйти в полном составе на самоизоляцию, из-за чего будет поставлено под угрозу проведение последующих матчей английской премьер-лиги с участием мерсисайдцев, на что команда Юргена Клоппа вряд ли пойдет.

Пока что УЕФА не комментирует сложившуюся ситуацию, соответственно, вариантов разрешения проблемы также пока нет.

Добавим, что после трех туров «Ливерпуль» лидирует в группе, набрав максимум очков после трех сыгранных туров. В свою очередь дебютант турнира «Мидтьюлландом» пока без зачетных баллов. В матче 2-го тура мерсисайдцы обыграли датский клуб на родной арене — 2:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что австрийский «Зальцбург» всей командой ушел на карантин из-за различия в показаниях тестирования на коронавирус.

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