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Спорт

Фьюри назвал причину срыва третьего супербоя с Уайлдером

12:46 10 ноября 2020
Фьюри&nbsp;— Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC непобедимый британец Тайсон Фьюри рассказал, почему третий супербой против экс-обладателя чемпионского пояса американца Деонтея Уайлдера так и не состоялся.

«Изначально мы должны были сразиться 18 июля. Бой отменили из-за того, что он получил травму. Поединок перенесли на три месяца и договорились на октябрь — но опять не получилось. Потом у них было в распоряжении три даты на декабрь — 5, 12 и 19 декабря. Я согласился на все три даты, но все равно не срослось. Я не буду ждать его вечно», — поведал Фьюри в интервью talkSPORT.

Также Тайсон ответил на обвинения со стороны Уайлдера, назвавшего победу британца в последнем поединке нечестной. «Наверное, парень слетел с катушек. Сначала он обвинил в поражении костюм, потом травму бицепса, потом тренера. Вскоре он обвинил рефери, а потом я якобы подложил тяжесть себе в перчатки. Теперь он говорит, что кто-то отравил его воду», — возмутился Тайсон.

Напомним, британского чемпиона не впечатлила победа Александра Усика над Дереком Чисорой, и он сравнил украинца с «ягненком на бойне» в случае своей встречи с крымчанином в ринге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа придется отказаться от чемпионского пояса ради боя с Фьюри.

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