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Спорт

Где смотреть онлайн финальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020

12:07 11 ноября 2020
Грузия&nbsp;— Северная Македония

В четверг, 12 ноября, станут известны последние четыре участника финального турнира Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год.

В решающих противостояниях сразятся Венгрия — Исландия (путь А), Северная Ирландия — Словакия (путь В), Сербия — Шотландия (путь С) и Грузия — Северная Македония (путь D).

Именно победитель дуэли между сборными Грузии и Северной Македонии на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси станет последним участником группы С чемпионата Европы, в которой также сыграют команды Украины, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, победитель встречи Венгрия — Исландия попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии, выигравший матч Северная Исландия — Словакия присоединится в квартете В к Испании, Швеции и Польше, а сильнейший в паре Сербия — Шотландия пополнит группу D с Англией, Хорватией и Чехией.﻿

Финальные матчи плей-офф отбора к Евро-2020

12 ноября (четверг)

Грузия — Северная Македония 19:00 «Футбол 2»

Венгрия — Исландия 21:45 «Футбол 1»

Сербия — Шотландия 21:45 «Футбол 2»

Товарищеские поединки

Босния и Герцеговина — Иран 19:00 «Футбол 1»

Молдова — Россия 19:00 «Футбол 3»

Англия — Ирландия 21:45 «Футбол 3»

Напомним, что ранее путевки в финальный турнир завоевали 20 команд, разбитые по итогам жеребьевки на шесть групп:

Группа А (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Бельгия, Россия, Финляндия.

Группа С (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия (плюс победитель стыковых матчей пути D).

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия (плюс победитель стыковых матчей пути С).

Группа E (Бильбао, Глазго): Испания, Швеция, Польша (плюс победитель стыковых матчей пути В).

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Франция, Португалия, Германия (плюс победитель стыковых матчей пути А).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины на перенесенном Евро-2020.

Фото gff. ge

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