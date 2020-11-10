Где смотреть онлайн финальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020
В четверг, 12 ноября, станут известны последние четыре участника финального турнира Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год.
В решающих противостояниях сразятся Венгрия — Исландия (путь А), Северная Ирландия — Словакия (путь В), Сербия — Шотландия (путь С) и Грузия — Северная Македония (путь D).
Именно победитель дуэли между сборными Грузии и Северной Македонии на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси станет последним участником группы С чемпионата Европы, в которой также сыграют команды Украины, Нидерландов и Австрии.
Кроме того, победитель встречи Венгрия — Исландия попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии, выигравший матч Северная Исландия — Словакия присоединится в квартете В к Испании, Швеции и Польше, а сильнейший в паре Сербия — Шотландия пополнит группу D с Англией, Хорватией и Чехией.
Финальные матчи плей-офф отбора к Евро-2020
12 ноября (четверг)
Грузия — Северная Македония 19:00 «Футбол 2»
Венгрия — Исландия 21:45 «Футбол 1»
Сербия — Шотландия 21:45 «Футбол 2»
Товарищеские поединки
Босния и Герцеговина — Иран 19:00 «Футбол 1»
Молдова — Россия 19:00 «Футбол 3»
Англия — Ирландия 21:45 «Футбол 3»
Напомним, что ранее путевки в финальный турнир завоевали 20 команд, разбитые по итогам жеребьевки на шесть групп:
Группа А (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Бельгия, Россия, Финляндия.
Группа С (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия (плюс победитель стыковых матчей пути D).
Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия (плюс победитель стыковых матчей пути С).
Группа E (Бильбао, Глазго): Испания, Швеция, Польша (плюс победитель стыковых матчей пути В).
Группа F (Мюнхен, Будапешт): Франция, Португалия, Германия (плюс победитель стыковых матчей пути А).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины на перенесенном Евро-2020.
Фото gff. ge19
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