Легендарный боец UFC едва не умер из-за сердечного приступа

55-летний бывший чемпион UFC в супертяжелом весе американец Марк Коулмэн вынужден был обратиться в больницу после того, как у него онемели руки и появилась боль в груди. Как оказалось, решение это было своевременным, поскольку врачи установили, что у спортсмена произошла закупорка сердечной артерии и были все предпосылки для сердечного приступа, — сообщает портал TMZ Sport. Теперь Марку предстоит операция по стентированию сосудов сердца, однако оптимизма ему не занимать.

«Если бы я не обратился к медикам, то, скорее всего, был бы уже мертв. Так что сейчас я чрезвычайно мотивирован и у меня полно планов на будущее. Всем спасибо за поддержку», — написал Коулмэн на своей странице в Instagram, разместив фото с больничной койки.

Отметим, что Коулмэн по прозвищу Hammer («Молот») является первым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом весе. В 2008 году Марк стал лишь пятым на тот момент бойцом, избранным в Зал славы UFC, а двумя годами позже провел свой последний поединок в промоушене, уступив еще одному члену Зала славы своему соотечественнику Рэнди Кутюру.

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