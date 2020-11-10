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Спорт

15-летний футболист-гренадер взорвал сеть фантастическим дриблингом

16:39 10 ноября 2020
15-летний бельгиец Яспер Вербелен

Юный бельгийский футболист Яспер Вербелен, выступающий за детскую команду «Любека», поразил всех своей техникой и дриблингом во время одного из матчей первенства страны в своей возрастной группе. Ранее юный фанат «Барселоны» впечатлил сеть, создав копию знаменитого стадиона «Камп Ноу» в Барселоне.

Получив мяч из аута, игрок сместился с фланга в штрафную, последовательно «разбросав» на своем пути восемь (!) оппонентов, и пробил по воротам — голкипер, хоть и среагировал, но помешать мячу залететь в сетку не смог. Видео с феноменальным дриблингом выложил на своей странице в Instagram популярный портал 433, и за сутки оно набрало более миллиона «лайков».

Все бы ничего, но футбольные болельщики обратили внимание на антропометрические данные 15-летнего футболиста по сравнению со своими соперниками. «Такое впечатление, что 15-летний играет против 9-летних», «Месси гордится», — писали подписчики. Также многие сравнивали Яспера с экс-игроком сборной Англии Питером Краучем, рост которого составляет 201 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юный талант «Шахтера» Михаил Мудрык поразил феноменальным приемом мяча, брошенного с крыши пятиэтажки.

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