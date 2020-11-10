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Спорт

Польша – Украина: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

15:18 10 ноября 2020
Андрей Шевченко

Во вторник, 10 ноября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также один из игроков «желто-синих» пообщаются с представителями СМИ перед товарищеским поединком со сборной Польши, который состоится в среду, 11 ноября, на Силезском стадионе в Хожуве при пустых трибунах (начало — в 21:45 по киевскому времени).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОЛЬША — УКРАИНА

Андрей Шевченко прилетел вместе с командой в Польшу

Пресс-конференцию Андрея Шевченко в режиме онлайн, которую, начиная с 18:30, проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ».

Напомним, что перед началом тренировочного сбора наставник национальной сборной не досчитался нескольких футболистов, вызванных в расположение «желто-синих», — защитник «Динамо» Денис Попов заразился коронавирусом COVID-19, а нападающий «Коньяспора» Артем Кравец и защитник «Шахтера» Виктор Корниенко не сыграют в предстоящих поединках из-за травм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Польша — Украина.

Фото uaf.ua

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