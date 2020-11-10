Не Месси или Роналду: назван лучший футболист в 2020 году

Пандемия коронавируса сделала футбольный 2020 год скомканным, из-за чего даже впервые в истории отменили вручение престижной премии «Золотой мяч», которая присуждается лучшему футболисту мира. Тем не менее, никто не мешает авторитетным изданиям и сайтам определять лучших игроков по итогам завершающегося года. К примеру, портал Goal представил на суд общественности свой ежегодный список топ-25 футболистов.

Нельзя сказать, что составители удивили, но непривычно не видеть на вершине либо аргентинца Лионеля Месси, либо португальца Криштиану Роналду. На этот раз звания лучшего футболиста мира был удостоен польский бомбардир мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который не сыграет за свою сборную в товарищеском матче с Украиной. И это вполне заслуженно, ведь форвард, кроме победы с мюнхенцами в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов, стал при этом лучшим бомбардиром во всех турнирах, забив в общей сложности 55 мячей!

На второе место в рейтинге «наиграл» одноклубник Александра Зинченко по «Манчестер Сити» полузащитник Кевин де Брюйне, а лидер «Барселоны» Месси стал лишь третьим. Добавим, что в топ-десятку также попали Неймар («ПСЖ» / Бразилия), Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды), Карим Бензема («Реал» / Франция), Томас Мюллер («Бавария» / Германия) и Садио Мане («Ливерпуль» / Сенегал).

#Goal50 is here!



The best men's players in the world have been revealedpic.twitter.com/rySeBKlosu — Goal (@goal) November 10, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Килиан Мбаппе стал самым дорогим молодым футболистом мира.

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