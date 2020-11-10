Лионель Месси открывает отель на горнолыжном курорте

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, в семье которого недавно появился милый щенок Абу, в начале декабря откроет очередной отель. На сей раз — не в теплых краях, а на горнолыжном курорте Бакейра-Берет примерно в 300 километрах от столицы Каталонии, сообщает mundodeportivo.com.

Четвертая гостиница сети MIM Hotels, которая принадлежит 33-летнему аргентинцу, откроет двери для посетителей 4 декабря.

Отель расположен у подножия Пиренейских гор (неподалеку от границ с Францией и Андоррой), рядом с ним есть канатная дорога. В 4-звездочной гостинице — 141 номер, включая люксы и полулюксы вместимостью до пяти человек, конференц-зал, а также крытый бассейн, джакузи на открытом воздухе, тренажерный зал, бар, ресторан и детский клуб. До сих пор отель, построенный в 2009 году, назывался Himalaia Baqueira и принадлежал французской компании, а теперь будет носить название MIM Baqueira.

Напомним, что ранее Лионель Месси открыл отели в городке Сиджес к югу от Барселоны, а также на Мальорке и на Ибице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси купил шикарную квартиру в Майами за 5 млн долларов.

Фото As.com

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter