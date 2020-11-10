Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика-героя

В ближайшее время в боксе появится новая весовая категория. С соответствующим предложением выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. И хотя многие утверждают, что в этом виде спорта слишком много весовых категорий и чемпионов, данная идея получила одобрение.

Новый дивизион, который станет связующим звеном между первым тяжелым и супертяжелым дивизионами (от 90,72 кг до 101,60 кг), будет называться «Бриджер». Такое название он получил в честь шестилетнего отважного мальчика Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от разъяренного пса.

«Мы решили создать новый дивизион, вдохновленные шестилетним героем, который спас жизнь своей младшей сестре, — цитирует Маурисио Сулеймана газета Herald of Mexico. — 10 лет назад WBC решил сместить лимит супертяжелого веса со 190 до 200 фунтов (с 86,18 кг до 90,72 кг. — Авт.), но за это время боксеры-супертяжеловесы довольно ощутимо прибавили в своих габаритах. Наивысший дивизион, супертяжелый вес, означает наивысшую славу, поскольку чемпион мира в данной категории традиционно признается самым важным спортсменом в мире, непобедимым гладиатором.

Мы решили создать новый дивизион под названием «Бриджер» (производное от bridge — «мост». — Авт.), поскольку это мост, необходимый для большого количества боксеров, находящихся в весе от 200 до 224 фунтов (от 90,72 кг до 101,60 кг). И свое название он получил после того, как мы вдохновились поступком шестилетнего мальчика".

Отметим, что в новом дивизионе вполне сможет драться и украинец Александр Усик. На свой поединок против Дерека Чисоры, который был для нашего соотечественника вторым в супертяжелом дивизионе, он выходил с весом 98,4 кг, при этом его соперник показал на весах 115,7 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри сравнил Усика с «ягненком на бойне».

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