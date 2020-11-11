Умер легенда НБА Томми Хейнсон

Легендарный баскетболист «Бостон Селтикс», 10-кратный (!) чемпион НБА Томми Хейнсон ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Boston Globe.

Всю свою игровую карьеру Хейнсон провел в одном клубе, выступая за «Селтикс» с 1956 по 1965 год. В составе «Бостона» он восемь раз становился чемпионом как игрок — в 1957-м, а также в 1959--1965 годах (в истории НБА только его партнеры по команде Билл Рассел и Сэм Джонс выигрывали больше чемпионских перстней).

Несмотря на привычку курить сигареты в раздевалке перед играми и во время перерыва, баскетболист набрал за карьеру 12 194 очка (в среднем — почти 19 очков за игру!)

Знаменитый баскетболист набрал за карьеру в «Бостон Селтикс» более 12 тысяч очков

Добился Том Хейнсон успеха и на тренерском поприще. Он возглавлял «Бостон» с 1969 по 1978 год и привел команду к двум чемпионским титулам — в 1974 и 1976 годах. Том — один из четырех человек, введенных в Зал славы баскетбола и как игрок (1986-й), и как тренер (2015-й).

Также Хейнсон долгое время проработал штатным комментатором «Селтикс» на телевидении. Так или иначе он причастен ко всем 17 титулам «Бостон Селтикс» и был связан с клубом в качестве игрока, тренера и телеведущего целых 64 (!) года.

После завершения карьеры игрока и тренера Хейнсон стал знаменитым телекомментатором

В знак признания 15-й номер Хейнсона навечно выведен «Бостоном» из обращения: его майка висит под сводами домашней арены «Селтикс».

«Несмотря на все его достижения в качестве игрока, тренера и телеведущего, именно богатая личность Томми определяла этого человека. Любящий отец, дед и муж. Талантливый художник и энергичный партнер по игре в гольф. Неофициальный наставник тренеров и игроков „Селтикс“ на протяжении десятилетий. Частый конструктивный критик судей. Пока есть „Бостон Селтикс“, дух Томми останется жив», — говорится в заявлении родного клуба Тома Хейнсона.

Томми Хейнсон был талантливым художником

Добавим, что жена легенды НБА Хелен, которую Том ласково называл «рыжей из Нидхэма», скончалась в 2008 году после почти шестилетней борьбы с раком. Пара воспитала трех детей. «Со мной ничего не может случиться, потому что Томми не сможет найти свои носки», — шутила супруга баскетболиста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер член Зала славы НБА Джерри Слоун.

Фото Getty Images, The Boston Globe

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